جول 50 | ليفاندوفسكي عن مسيرته الطويلة وعامه المثالي ودور كلوب وثمانية برشلونة

الفائز بجائزة جول 50 لهذا العام يتحدث في حوار خاص مطول مع جول دوت كوم

لقد كان عام ليفاندوفسكي بامتياز، ثلاثية مع بايرن وهداف الدوري الألماني ودوري الأبطال وأفضل لاعب في أوروبا قبل أن يختتم ذلك بالفوز بجائزة جول 50 لعام 2020.

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جول دوت كوم أجرى حوارًا مطولًا مع المهاجم البولندي للحديث عن عديد الأشياء طوال مسيرته الكروية.

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شكرًا جزيلًا، أنا أشعر بشعور طيب للغاية، مثل تلك الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، وبكل تأكيد كرة القدم لعبة جماعية لكن مثل تلك الجوائز الفردية تظهر أن العمل الذي أقدمه بشكل شخصي كل يوم يأتي بثماره.

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قمت بإهداء هدفيك في ريد بول سالزبورج لجيرد مولر، لماذا قمت بهذا؟

جيرد مولر أسطورة، وفي اليوم الذي سبق ذكرى مولده قرأت مقالة حزينة قالت فيها زوجته أن حالته ليست جيدة، وكنت حزين للغاية من أجله، لهذا كان عقلي مشغول به، وكان من الهام بالنسبة لي أن أهدي الهدفين والفوز له.

في الموسم الماضي كنت على الطريق من أجل كسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في الدوري الألماني، ثم سجلت 55 هدفًا في كل البطولات، ماذا يعني هذا الرقم لك؟

الفريق دون مهاجم سيكون من الصعب أن يعمل، لكن في الوقت نفسه فرأس الحربة يستفيد من الفريق، هو نوع من الاعتماد المتبادل على بعضنا البعض ويجب أن يعمل كل شيء حتى ينجح ذلك، أنا سعيد برقمي بكل تأكيد لكن في النهاية نحن نتحدث عن أرقام ليست بالغة الأهمية.

إذا ما الذي يجب علينا أن نتحدث عنه في رأيك بدلًا من هذا؟

بالنسبة لي الأهم هو كم الألقاب الذي حققناه، هذا هو ما أبحث عنه لأنه وبدون ألقاب كل تلك الأهداف لا تساوي الكثير، لو كانت الأهداف قد ساعدت الفريق على تحقيق البطولات فذلك هو السيناريو المثالي، وفي الوقت نفسه ليست أهدافي فقط هي التي لعبت الدور الكبير هنا، هناك أيضًا الصناعات، ذلك يرفع الروح المعنوية للفريق.

بالحديث عن صناعة الأهداف، توماس مولر قال مؤخرًا في حواره مع "دازن" أنك تستطيع أن تكون سعيدًا بشأن أرقامك في الصناعات أيضًا وليس التسجيل فقط، هل هذا صحيح؟

أنا دائمًا ما أبحث عن تطوير طريقة لعبي، لقد شاركت في عدد من الصناعات من قبل لكن لا يوجد هناك من يهتم حقًا بتلك الاحصائيات، الجميع دومًا يركز على الأهداف.

الحركات التي تؤدي للأهداف بما فيها اللعب دون كرة تعد بنفس الأهمية للفريق من أجل النجاح، كثيرًا ما أفتقد ذلك في النظرة العامة للأهداف.

تحدثت عن الماضي القريب، دعنا نذهب لما هو أبعد ونتحدث عن بداية مشوارك، ما هي الذكريات التي تملكها من أول تدريب مع بارتيزانت ليشنو؟

أتذكر ذلك الوقت بشكل جيد للغاية، ملعب التدريبات كان أبعد ما يكون عما نعرفه الآن عن ملاعب التدريبات، كان أسود تمامًا وبه بعض البقع التي تحتوي على العشب في بعض الأماكن.

لكنه كان كافيًا بالنسبة لنا لو وجدنا الكرة في أقدامنا، وعندما كانت تمطر كنا نحظى بالمزيد من المتعة، لم نهتم في ذلك الوقت لعدم وجود أرضية مثالية، وكنا نذهب لمنازلنا ونحن في حالة ابتلال كاملة بعدها بساعتين، وأعتدت أن أبقى في حديقة منزلنا ألعب لساعتين إضافيتين في الرياح وبعدما يحل الظلام.

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ما الذي دفعك للأمام عندما كنت طفلاً؟

أردت فقط أن ألعب وأفعل ما أحبه. لقد بدأ كل شيء من القلب. لطالما كانت كرة القدم هي شغفي الأكبر ، وقد دفعني ذلك الشغف للأمام.

هل كان هناك نادٍ حلمت به عندما كنت طفلًا؟

لم يكن هناك نادي أحلام بعينه. عندما كنت صغيراً ، شاهدت نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد (1999) أتذكر هذه المباراة في ذهني بالفور. أعرف أن هذه المباراة لم تسر على ما يرام مع بايرن ميونيخ. لكن كلا الفريقين كانا رائعين. من المهم أن تكون أحلام لك كطفل. لطالما كان حلمي أن ألعب مع أكبر فريق في أكبر الملاعب وأن أفوز بالألقاب.

كان والداك رياضيين محترفين (الكرة الطائرة الأم، والجودو الأب). كيف يمكن للمرء أن يتخيل الحياة في منزل عائلة رياضية؟

بعد حياتهما المهنية، عمل والداي كمدربين رياضيين، وما زالت والدتي تعمل في مدرسة. بسبب ماضي والديّ، جربت العديد من الرياضات الأخرى إلى جانب كرة القدم، والتي كنت أيضًا موهوبة جدًا فيها. لكنني لم أشعر بهذه المشاعر التي كنت قد شعرت بها بالفعل لكرة القدم في ذلك الوقت. في الألعاب الأخرى على عكس كرة القدم، كنت أشعر أحيانًا بالتوتر وكان واضحًا لي أنني لن أصل إلى المستوى الأعلى أبدًا. ثم سألت والدي لماذا لا أستطيع لعب كرة القدم فقط.

كيف كان رد فعله؟ أوضح لي أنني ما زلت لا أستطيع أن أفهم لماذا الرياضات الأخرى مفيدةأيضًا. قال لي: في يوم من الأيام ستفهم أن ذلك كان من أجلك فقط. لقد كان محقا. اعتدت أن أقوم بتمارين الجمباز للحفاظ على مرونتي. هذا يفيدني في الوقت الحاضر. لهذا السبب أنا ممتن للغاية لوالدي لأنه أظهر لي الحقيقة بهذه الطريقة التربوية.

قال العديد من مدربي الشباب أنك كنت نحيفًا جدًا، كيف تصف متطلباتك في ذلك الوقت؟

كنت صغيرًا جدًا ونحيفًا جدًا. حتى وصل عمري إلى 17 أو 18 عامًا، كنت أسمع أنني نحيفًا جدًا. على سبيل المثال، قال لي مدرب المنتخب الوطني تحت 15 سنة: "أنا آسف، لكنك ضعيف جدًا بحيث لا يمكنك اللعب في المنتخب.

قبل أن يكون عمرك 18 عامًا ، تم رفضك من ناديك المفضل ليجيا وارسو، إلى أي مدى أضر القرار بك في ذلك الوقت؟.

هذا مؤلم للغاية، كان عمري 17 عامًا فقط، وقبل ذلك بقليل فقدت والدي. ما زلت أتذكر أنني تعرضت للإصابة وكنت أنتظر قرارًا بشأن ما سيتم معي في الموسم المقبل. فجأة، قبل أسبوع أو أسبوعين من انتهاء عقدي، تلقيت معلومات من سكرتيرة ليجيا تفيد بأن النادي لا يريد تجديد عقدي في الصيف.

كيف تعاملت معها وأنت مراهق؟

صراحة، لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجعلني إيجابيًا في ذلك الوقت. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، لا سيما على المستوى الذهني. عندما يقول شخص ما شيئًا كهذا، فهو مؤلم بالتأكيد ولم أرغب حتى في سماعه. بالطبع كان لدي رأي مختلف عن رأي المدربين.

كيف دفعتك الانتكاسات للأمام؟

ما كان حاسمًا بالنسبة لي هو ما شعرت به في قلبي. أردت حقًا أن أحقق ذلك وأظهر للجميع ما يمكنني فعله. لا يهم ما يقوله الآخرون إذا كانت لديك إرادة قوية. لذلك نظرت إلى الأمام وواصلت العمل على نفسي.

كيف كان شكل هذا العمل؟

عندما كان عمري 18 عامًا، بدأت في التدرب أكثر في صالة الألعاب الرياضية وبناء عضلاتي. هذا ساعد كثيرا.

بعد الوقت الذي قضيته في ليجيا وارسو، انضممت إلى فريق الدرجة الثالثة زنيتشج بروشكوف. ماذا كان السبب؟

في البداية، يجب أن أقول إنه عندما ذهبت إلى ليجيا استمعت إلى نصائح الآخرين لأول مرة في حياتي. بعد ذلك، أردت أن أتخذ قراراتي بنفسي فقط ولم أعد أترك الآخرين يؤثرون علي. حصلت على فرصة من زنيتشج بروشكوف عندما كنت لائقًا مرة أخرى، وقررت أن أغتنم هذه الفرصة.

خطوة إلى الوراء، والتي ظهر بعدها أنّها كانت خطوة صحيحة. ذهبت إلى لخ بوزنان بعد عامين. ما حجم التغيير بالنسبة لك؟

كان لخ أول فريق بالنسبة لي كمحترف. ولأول مرة جربت كيفية العمل على مستوى عالٍ. منذ اليوم الأول، علمت أنني اتخذت القرار الصحيح بالانتقال إلى بوزنان. كان لدينا فريق جيد للغاية وفي كأس الاتحاد الأوروبي نجحنا في تجاوز مرحلة المجموعات، وعلى المستوى المحلي، فزنا بكل شيء في العامين اللذين قضيتهما هناك.

ثم انتقلت إلى دورتموند. لماذا ذهبت إلى بوروسيا دورتموند؟

كنت أعلم أن الخطوة التالية يجب أن تكون في الخارج. أردت أيضًا بالتأكيد الانتقال إلى نادٍ لديه طموحات على الأقل في الدوري الأوروبي. كان بوروسيا دورتموند قد قدم لي بالفعل عرضًا قبل عام، لكن في ذلك الوقت كانت الخطوة مبكرة جدًا بالنسبة لي. بعد عامين شعرت بأنني جاهز. كان لدورتموند مدربًا مقنعًا في يورجن كلوب، وهو فريق شاب ولعب بالأسلوب الذي يناسبني. لقد شجعتني هذه الجوانب في مشروعي.

في البداية لم تكن جزءًا من التشكيلة الأساسية لدورتموند، كيف تغيَّر الأمر بعد ذلك؟

الأشهر الثلاثة الأولى في دورتموند كانت صعبة، لكني ما زلت أتذكر متى بدأت الأمور في التحسن

أخبرنا!

خسرنا مباراة خارج أرضنا أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، في ذلك الوقت كنت لا أعرف ما هو مركزي مع المدرب، بعد المباراة تحدثت لمدة ساعتين مع يورجن كلوب وسألته بصراحة عمّا يتوقعه مني، أخبرته ما يدور في ذهني وشرح لي ما يتوقعه مني، بعد هذه المحادثة، كل شيء سار بشكلٍ أفضل، فزنا في المباراة التالية بأربعة أهداف للا شيء على أوجسبورج، أحرزت ثلاثة منها وصنعت آخر.

الأفضل في العالم



أهداف ليفاندوفيسكي الـ15 في دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/yiNUsrMfcZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2020

إذًا، يمكن القول أن المحادثة المفتوحة مع يورجن كلوب كانت سبب التغيير؟

أدركت لماذا لم تكن الأمور كما هو مخطط لها من البداية، كنت بحاجة إلى هذه المحادثة. كنت في الخارج وأعيش للمرة الأولى في حياتي بالخارج، لم أجد التحدث باللغة تمامًا، وبالتالي لم أفهم كل ما قاله لي، كان هذا لا يهم، كان لا بد من توضيح الموقف.

ماذا طلب يورجن كلوب تحديدًا منك؟

لا أستطيع تذكر الكلمات بالضبط، ولكن الأمر كان تبادل الآراء بيننا، لم أرغب في الدخول في حالة من عدم الملاحظة.

لقد حققت الثنائية مع بوروسيا دورتموند ثم لعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، ما هي الذكريات المرتبطة معك بمباراة لندن أمام بايرن ميونخ؟

كان هناك أسبوعان بين آخر مباراة في البوندسليجا ومباراة النهائي، لذا كان لدينا إجازة وفرصة للاستعداد للمباراة، لقد عملنا على أنفسنا بكل قوة، ومع ذلك كنا متعبين قليلًا في النهائي، أتذكر أنني شعرت بالفعل في الدقيقة 65 بتراجع قوتي، ومع ذلك أخذت الكثير من الإيجابيات من هذه المباراة.

وما هي الخبرات المكتسبة من هذه التجربة؟

بعد المباراة تنزعج من الأشياء التي كان من الممكن أن تقوم بها بشكل أفضل، ولكنني أدركت أنه في النهائي يفوز من يمتلك الخبرة واعتمادًا على مستواه في ذلك اليوم تحديدًا. كان لدينا فريق شاب للغاية وكان بايرن يتمتع بخبرة أكبر في النهائيات، قبلها بعام كانوا في النهائي وكذلك في 2010، كان هذا هو العامل الحاسم.

ما هي تلك الخبرات؟

بعد المباراة تنزعج من الأشياء التي كان من الممكن القيام بها بشكل أفضل، لكنني أدركت أنه في المباريات النهائية الخبرات التي تحصل عليها هي التي تقرر الفوز أو الخسارة، كان لدينا مجموعة شابة للغاية من اللاعبين، بايرن تمتع وقتها بخبرة أكبر في النهائيات، حيث تواجدوا قبلها بعام وفي 2010 أيضًا، كان هذا هو العامل الحاسم.

في ذلك الوقت، استمتع بايرن بالثلاثية الأولى في تاريخ النادي، كنت جزءًا مهمًا من الثلاثية الثانية، ما رأيك في لحظة الانتصار على باريس سان جيرمان؟

الأمر كان بمثابة تحقيق حلمي الأكبر، الشعور في تلك اللحظة لا يصدق، لم أشعر بشيء مثله من قبل، أنت تدرك أن العمل الشاق الذي بذلته لمدة 20 سنة جاء بثماره أخيرًا.

هل هناك مكافأة أكبر من ذلك؟

هناك دائمًا مجال للتحسن، كان من الجيد الحصول على المزيد من الوقت لبداية الموسم بعد الفوز بالثلاثية لأننا كنا مازلنا في وضع الاحتفال بالفوز، ما دمت تلعب كرة القدم، عليك أن تظل جائعًا، الوصول للقمة صعب لكن البقاء في القمة أصعب، يجب استمرار العطاء، حتى تستمع بما قدمته من ألقاب بعد نهاية مسيرتك.

عند الحديث عن البطولة في لشبونة، يأتي التركيز على مواجهة برشلونة والفوز 8/2، ماذا حدث في ذلك الوقت؟

الشوط الأول لعب دورًا مميزًا للغاية، سجلنا الكثير من الأهداف وضغطنا بشكل رائع، سرعان ما كان لدينا شعور بأننا نسير نحو النصر ولا مجال للخسارة.

ماذا تقول كمدرب بين الشوطين عندما يتصرف فريقك بهذه الطريقة؟

هانزي فليك قال إنه يجب علينا مواكبة الوتيرة والاستمرار على نفس الطريقة، لقد نجح بشكل جيد ضد برشلونة لأننا دائمًا نريد المزيد، ونرغب في اللعب إلى الأمام لأن الأمر في حمضنا النووي وهذا ما تلاحظه في كل حصة تدريبية.

في بداية الموسم الماضي لم يبدو أن بايرن سيفوز بالثلاثية، خاصة بعد الخسارة 5/1 أمام فرانكفورت، كيف كانت هذه التجربة؟

لاحظنا أن الأمور لا تسير بالطريقة الصحيحة، وهذا ما ظهر في هذه المباراة بالتحديد.

لماذا تحسن كل شيء بعد ذلك؟

من الواضح أننا كنا بحاجة إلى القليل لإعادة ترتيب أوراقنا، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سارت الأمور على ما يرام، عرف اللاعبون ما كان يتوقعه المدرب وعادت الثقة، كبرنا معًا كفريق وتطورنا بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي نلعب بها، والآن يمكننا الرد بشكل أفضل أمام كل مشكلة نواجهها.

أي من الأهداف التي سجلتها الموسم الماضي ترغب في التفكير فيه وتشاهده مرة أخرى؟

قبل كل شيء جميع الأهداف التي سجلناها معًا في لشبونة، ثم أهدافي الثلاثة ضد شالكة في الجولة الثانية من الدوري الألماني، وثنائية نهائي الكأس ضد ليفركوزن.