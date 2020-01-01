جول 50 | رونالدو خامس أفضل لاعب في العالم .. هل تراجع نجم يوفنتوس؟

انخفض معدله منذ انتقاله إلى يوفنتوس ولكنه لا يزال رائعًا، ويبدو أن فوزًا آخر بدوري أبطال أوروبا غير مرجح في الوقت الحالي

تم الكشف عن ترتيب جول 50 الخاص بهذا العام اليوم الثلاثاء ، وحل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في المركز الخامس.

إنها مرتبة عالية بلا شك، لكنها أدنى مستوى للنجم البرتغالي منذ عام 2010، عندما جاء في المركز التاسع.

بالطبع، تؤكد هذه الحقيقة في المقام الأول على اتساق رونالدو الملحوظ على مدى العقد الماضي. بين عامي 2011 و 2018، لم يفشل أبدًا في الوصول إلى منصة التتويج واحتل الصدارة أربع مرات.

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حتى أن رونالدو دخل التاريخ في عام 2017 عندما أصبح أول لاعب يحتفظ بلقب أفضل لاعب في العالم، ولم يحرمه إلا زميله في ريال مدريد آنذاك لوكا مودريتش من ثلاث مرات متتالية. ومع ذلك، تراجع مهاجم يوفنتوس إلى المركز الرابع في 2019 وتراجع مركزًا آخر هذا العام.

إذن، هل نشهد تراجعًا بطيئًا ولكن مًطردًا لأحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق؟ هل حان الوقت أخيرًا للتراجع للاعب البالغ من العمر 35 عامًا؟

لا يزال يصنع التاريخ بالطبع، .في الموسم الماضي، سجل رونالدو رقماً قياسياً في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، وانتهى به الأمر بتسجيل أهداف (37) هدفًا في جميع المسابقات في موسم واحد أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ يوفنتوس، وفي 46 مباراة فقط أيضًا.

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كما هو الحال ، فقد سجل 71 هدفًا في 94 مباراة فقط مع يوفنتوس في جميع المسابقات. إنه المعدل التهديفي الذي يحسد عليه أي لاعب كرة قدم على هذا الكوكب تقريبًا.

ومع ذلك، فإن رونالدو يحمل نفسه إلى مستوى أعلى من منافسيه. نحن نتحدث عن لاعب سجل 450 هدفاً في 438 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال 9 مواسم.

في المجموع، كسر رقمًا صمد لنصف قرن في ستة مواسم متتالية في سانتياجو برنابيو. حتى عندما قرر الرحيل، في 2017-18 ، فعل ذلك بعدما سجل 44 هدفًا في 44 مباراة.

علاوة على ذلك، جاءت 15 من تلك الأهداف في 13 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع ريال مدريد الكأس للعام الثالث على التوالي.

لكن منذ انتقاله إلى يوفنتوس ، أثبت رونالدو ، حتى الآن ، أنه غير قادر على تكرار مثل هذه الإنجازات التاريخية.

كانت هناك ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، لكنها لم تعد تؤثر كثيرًا في نادٍ فاز بالفعل بـ 7 بطولات دوري متتالية قبل مجيئه،كان الهدف دائمًا المجد الأوروبي ورونالدو لم يفز بعد بدوري أبطال أوروبا. أو حتى جائزة هداف الدوري الإيطالي.

لقد تنافس مع إيموبيلي على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي، لكن كلا اللاعبين اعتمد بشدة على ضربات الجزاء. 12 من أصل 31 هدفًا في الدوري الإيطالي جاءوا من ركلة جزاء، بينما سجل إيموبيلي رقمًا قياسيًا (36 هدفًا) مدعومًا بـ 14 ركلة جزاء.

لقب 'Penaldo' سخيف بالنسبة للكثيرين، لكن لا يمكن إنكار أن أرقام اللاعب الدولي البرتغالي في يوفنتوس قد تعززت بشكل كبير من خلال الضربات الترجيحية.

ما يقرب من ثلث الأهداف التي سجلها في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى يوفنتوس (31.4 %) جاءت من ضربات جزاء. على سبيل المثال ، سجل روبرت ليفاندوفسكي ، الفائز بجائزة جول 50، 37 هدفًا أكثر من رونالدو منذ بداية موسم 2018-2019، لكن أقل بخمس ركلات جزاء.

هل يعود اعتماد رونالدو المتزايد على ركلات الترجيح إليه؟ هل نسبة أهدافه مقارنة بعدد المباريات تنخفض بسبب التقدم في العمر؟ أم لأنه يلعب لفريق أضعف؟

قبل لقاء دينامو كييف الأخير مع يوفنتوس، سُئل المدرب الأسطوري ميرسيا لوسيسكو عن المقارنات المستمرة بين رونالدو وليونيل ميسي.

وقال المدرب الروماني لموقع اليويفا الرسمي على الإنترنت: "كلاهما لاعب قوي حقًا، لكنهما مختلفان، ميسي لاعب قصير ومتميز في المساحات الضيقة بسبب تسارعه ومراوغته وكل ذلك."

وأضاف: "رونالدو لاعب من نوع مختلف لأنه يحب التسجيل كثيرًا لدرجة أنه يحتاج إلى مساحات أكبر. إنه يحتاج إلى مساعدة الجميع، مساعدة زملائه في الفريق. ميسي يمكنه القيام بالكثير من الأشياء بمفرده."

ميسي لا يستطيع فعل كل شيء بمفرده بالطبع. لقد رأينا ذلك في برشلونة خلال العام الماضي، كذلك أصبح يعتمد بشكل متزايد على ضربات الجزاء بنفسه هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن النجم الأرجنتيني دُفع إلى المركز الثالث في قائمة جول 50 لأنه كان يملك فريقًا غير متوازن وناديًا متضررًا من هزيمة كارثية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج يوفنتوس مع رونالدو من دور الستة عشر للموسم الثاني على التوالي. لم يكن البيانكونيري أبدًا في خضم المنافسة للفوز بدوري أبطال أوروبا، مما يعني أن رونالدو لم يكن أبدًا في حيز المنافسة للفوز بجائزة جول 50.

عانى البرتغالي بلا شك في مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن بالكاد يمكن إلقاء اللوم عليه لفشل يوفنتوس في تجاوز دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.

في الواقع، تجدر الإشارة إلى أن رونالدو قد سجل جميع أهداف البيانكونيري في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال منذ وصوله إلى يوفنتوس في 2018.

كان الأمل أن يخفف صيف من التغيير الجذري في يوفنتوس العبء على رونالدو هذا الموسم ويضع السيدة العجوز كمرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996، مع أسطورة النادي أندريا بيرلو ليحل محل ماوريتسيو ساري الذي لا يحظى بشعبية كبرى كمدرب. ومع ذلك ، فإن المؤشرات الأولية ليست مشجعة.

يوفنتوس يحتل المركز الخامس على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، ومن حسن حظه أن يكون في مثل هذا المركز الرفيع، بالنظر إلى أفضل فوز له هذا الموسم حتى الآن، الفوز 3-0 على نابولي، والذي كان فوزًا اعتباريًا بدون أن تلعب المباراة..

من المؤكد أنهم لم يحالفهم الحظ مع الإصابات وفيروس كورونا. حيث غاب كل من رونالدو وجورجيو كيليني وأليكس ساندرو وماتياس دي ليخت عن خسارة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق برشلونة الذي يمر بفترة سيئة قبل أسبوعين.

لكن كان من الصعب عدم انتقاد الطريقة التي لعب بها بيرلو تلك المباراة في تورينو. يبشر المدرب الجديد بنهج سلس للعبة، لكن في هذه اللحظة، يبدو لاعبيه مرتبكين قليلاً عند مواجهة أي شيء يشبه المنافسة عالية الجودة.

يشعر ألفارو موراتا العائد بالسعادة، وبالتالي يسجل الأهداف مرة أخرى، لكن لم يتضح بعد ما الذي يخطط بيرلو لفعله بالضبط مع أفضل لاعب في يوفنتوس الموسم الماضي؛ باولو ديبالا، ناهيك عن الوافدين الجدد المثيرين مثل ديان كولوشيفسكي وفيديريكو كييزا، بينما لا يزال خط الوسط مشكلة كبيرة كما كان تحت قيادة ساري.

صحيح هناك أسباب للتفاؤل، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.

من نواحٍ عديدة، يجد رونالدو نفسه الآن في موقف مشابه لمنافسه الدائم ميسي في برشلونة: يظهر علامات طفيفة على تراجع المستوى وفي قلب فريق يمر بمرحلة انتقالية ضمن مشروع جديد تمامًا.

بيرلو، تمامًا مثل رونالد كومان في كامب نو، كان دائمًا بحاجة إلى الوقت والصبر. ولكن يمكن القول إن رونالدو لديه القليل من الوقت. إنه في موسمه الثالث مع اليوفي وليس هناك ما يضمن أنه سيكمل عقده لمدة خمس سنوات.

لذلك ، ربما لم يكن مفاجئًا أنه كان يائسًا للغاية للعودة إلى الملاعب بعد الحجر الصحي الذي فرضه عليه فيروس كورونا لدرجة أنه انتقد في اختبار فيروس كورونا، مدركًا تمامًا أن يوفنتوس وبيرلو لديهم فرصة ضئيلة للفوز بالدوري الإيطالي - ناهيك عن الأبطال الدوري - بدونه.

لقد أهدر القليل من الوقت في جعل حضوره محسوسًا أيضًا. في مباراته الأولى بعد العزل الذاتي، أمام سبيزيا الأسبوع الماضي، سجل هدفين بعد دخوله كبديل ليقود البيانكونيري إلى فوز معنوي وهام.

وأعلن صاحب القميص رقم 7 بعد ذلك بتواضع: "عاد رونالدو ، وهذا أهم شيء". وبالنسبة ليوفنتوس، الأمر كذلك حقًا. كما أعلنت الصفحة الأولى من صحيفة كورييري ديلو سبورت يوم الإثنين، فإن البيانكونيري هو "رونالدو ، وهذا كل شيء".

في مثل هذه الفترة المقلقة من عدم اليقين بالنسبة للنادي، لا يزال رونالدو يسجل أهدافًا، ستة في خمس مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم - ولكن السؤال الآن هو ما إذا كان بإمكانه مرة أخرى الحفاظ على معدل ضربات الجزاء السخيف هذا على مدار الموسم بأكمله.

هذا هو ما سيحتاجه يوفنتوس ليحظى بفرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا. وأن يستعيد رونالدو تاجه المفقود في جول 50.