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جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

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جول دوت كوم يحاور ياسين بونو حارس جيرونا ومنتخب المغرب بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل 25 لاعبًا عربياً خلال عام 2018.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

ظهر بشكل مميز مع فريقه جيرونا طوال العام وتألق في المباريات الكبرى وتواجد في قائمة المغرب لكأس العالم دون أن يشارك في أي مباراة.

ياسين بونو ابن الـ27 عامًا كان أحد الأسماء المتواجدة في قائمة "جول 25" لأفضل لاعب عربي خلال عام 2018.

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جول دوت كوم تواصل مع الحارس المغربي  للحديث عن ما قدمه في عام 2018 وتطلعاته للعام المقبل.

بونو قال في بادية حواره مع جول: "إنه شعور رائع أن أتواجد ضمن أفضل اللاعبين العرب، هذا يجلعني فخورًا بنفسي وبما أفعله. أكون سعيدًا للغاية في كل مرة أسمع فيها من الجماهير العربية أنني أقدم مستوى جيد".

Goal 25

الحارس المغربي تابع عن ما قدمه في 2018: "كان عامًا رائعًا للغاية بالنسبة لي مع جيرونا بعد موسم أول في الدوري الممتاز والصعود مع منتخب المغرب لكأس العالم".

بونو شارك في 15 مباراة مع جيرونا هذا الموسم حافظ خلالها على نظافة شباكه في ست مناسبات وتلقت شباكه 16 هدفًا.

وعن تطلعات العام المقبل، قال بونو: "في جيرونا لدينا نفس أهداف الموسم المقبل، البقاء في الدوري الممتاز ومحاولة التقدم أكثر في الترتيب. مع منتخب المغرب نسعى لإثبات أنفسنا في بطولة إفريقيا والمنافسة من أجل تحقيق اللقب".

جيرونا أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز العاشر للدوري الإسباني ويتوجد هذا الموسم في المركز الثامن بعد مرور 17 جولة.

Goal 25

بونو تابع عن حظوظ المغرب في بطولة إفريقيا القادمة: "لدينا فريق قوي بعناصر جيدة لديهم الرغبة في تشريف الكرة المغربية ومدرب على أعلى مستوى، سندخل البطولة من أجل الفوز بها ولكن المنافسة لن تكون سهلة مع تواجد عديد المنتخبات القوية في القارة".

اختتم بونو تصريحاته لجول بترشيحاته لأفضل ثلاثة لاعبين عرب في عام 2018 قائلًا: "محمد صلاح في المركز الأول بعد مستواه اللافت مع ليفربول ثم مهدي بنعطية فلقد كان قائدًا بحق لمنتخب المغرب وظهر بشكل رائع مع يوفنتوس. أخيرًا رياض محرز الذي انتقل لمرحلة أعلى بالتواجد مع مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج".

يُذكر أن قائمة "جول 25" تشهد تواجد سبعة لاعبين من المغرب لأفضل 25 لاعبًا عربياً لعام 2018.

 

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