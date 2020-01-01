جول 25 | هل حان وقت خروج زياش من أياكس؟

متى يتخذ حكيم زياش خطوة أكبر في مسيرته

بعد الموسم المميز لأياكس أمستردام العام الماضي في دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول إلى نصف النهائي على بعد خطوة واحدة فقط من نهائي أول منذ أكثر من 20 عامًا، انتظر الجميع خطف جواهر الفريق الهولندي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، الأمر الذي حدث بالفعل، ولكن؟

برشلونة خطف دي يونج مبكرًا، دي ليخت حسم الصراع وذهب إلى يوفنتوس، وشونة ذهب لخوض تجربة جديدة مع جنوى في الدوري الإيطالي، أما تاديتش فجدد لـ 7 سنوات ومعه ظل نيريز وحكيم زياش، المغربي الذي تأرجح بين بايرن ميونخ وأرسنال في بداية الميركاتو ثم انقطعت الأخبار حوله.

ومع بقاء زياش في أياكس استمر تألقه، بينما تراجع الفريق بشكل متوقع نظرًا لرحيل عدد من نجومه، ليمر عام أخر في مسيرة النجم المغربي التي تنتظر التألق مع كبار أوروبا، وسط أجواء من الاستغراب حول استمراره مع الفريق الهولندي رغم كل هذه العروض والاهتمامات.

وبالحديث عن العروض تبدو هناك نقطة غير مفهومة، وهي أن الحديث دائمًا عن زياش يأتي مقابل أثمان قليلة، ففي الوقت الذي ذهب فيه دي يونج إلى برشلونة بحوالي 75 مليون يورو، ودي ليخت إلى يوفنتوس كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ــ قبل أن يكسر ماجواير رقمه ــ تأتي العروض فيما بين 25 و35 مليون يورو فقط من أجل حكيم، وذلك على الرغم من صغر سنه وموهبته الكبيرة ومركزه الذي يعد مستقطبًا مثاليًا للأموال.

ولكن بعد موسم أول لأياكس عقب حلم دوري الأبطال، وبعد ظهور الفريق بشكل أقل من الموسم الماضي والتوديع المبكر لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ورحيل النجوم وبداية الحديث عن أسماء جديدة، يبدو أن زياش سيبدأ في المطالبة بالرحيل والبحث عن تجربة جديدة.

وفي الوقت الحالي، يرحب مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لنادي أياكس برحيل زياش، بشرط أن يطلبه نادٍ كبير.

وقال أوفرمارس، في تصريحات لصحيفة "دي تليجراف" الهولندية:إن حكيم سيغادر عندما يطلبه نادٍ جيد، وهذا سيحدث، بسبب العمل العظيم الذي قدمه في دوري الأبطال، العام الماضي. هذه الكلمات إشارة إلى تمهيد الرجل برحيل النجم المغربي قريبًا.

في الوقت الحالي يبدو زياش كقطعة ناقصة للعديد من الفرق، أبرزها أرسنال في حال رحيل مسعود أوزيل، ومانشستر يونايتد الذي فشل في التعاقد مع باولو ديبالا ويحاول من أجل ماديسون، وبايرن ميونخ الذي على الأرجح لن يفعل بند الشراء في عقد كل من كوتينيو وبيريزيتش، وكذلك توتنهام مع مورينيو ويوفنتوس وإنتر.

كل هذه الخيارات تجعل زياش أمام مهمة صعبة لدراسة الخطوة المقبلة، بحيث يختار الخطوة الأمثل ولا يكون هذا التأخر في الخروج من أياكس متبوع بخطوة غير مدروسة تؤخر مسيرته أكثر وتجعله يقترب من حاجز الثلاثين دون أن يتخذ تلك الخطوة المنتظرة بنجاحها المنتظر.

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الخلاصة وقت الرحيل سيكون إما في الشتاء أو الصيف المقبل، هذا وفقًا للمنطق، أكثر من ذلك ستكون فترات ضائعة من مسيرته، ولن تؤدي إلى خطوة للأمام على الأرجح.