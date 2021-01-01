الدوري الإنجليزي الممتاز

جول 25 | من غيره؟ صلاح يتفوق على الجميع مجددًا ليفوز بالجائزة

محمود ضياء
محمود ضياء
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Salah Goal25
Goal
الملك المصري حافظ على مكانه كالمعتاد.

واصل المصري محمد صلاح سيطرته على جائزة جول 25 ليفوز بجائزة أفضل لاعب عربي حول العالم في 2020.

جول 25 | كل شيء عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2020

ونجح النجم المصري في التفوق على الثنائي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وأشرف حكيمي الظهير الطائر مع بوروسيا دورتموند سابقًا وإنتر ميلان حاليًا.

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    صلاح فاز مع ليفربول في 2020 بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخ النادي والأولى منذ 30 عامًا ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الريدز.

    في الدوري ودوري الأبطال، شارك محمد صلاح في 45 مباراة مع ليفربول خلال عام 2020 سجل خلالها 26 هدفًا مع 10 تمريرات حاسمة. 

    Salah Goal 25

    صلاح كان قد فاز بجائزة في الثلاث سنوات الماضية بعد مستواه المميز الذي يقدمه مع ليفربول منذ انضمامه للفريق صيف 2017. 

    ليفربول يتواجد الآن في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر ويستعد لمواجهة لايبزيج في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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