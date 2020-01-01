جول 25 | ما أسباب سيطرة الجزائر وقطر على القائمة؟

حضور كبير لمحاربي الصحراء وطفرة قطرية في 2019

سيطر نجوم الجزائر وقطر على قائمة جول 25 وتشكيلتنا المثالية، وذلك بعد عام كلا المنتخبين شبه المثالي، بتتويج الخضر ببطولة أمم أفريقيا 2019 والعناني كان على موعد مع أول لقب لكأس آسيا في تاريخه.

بالنسبة لمنتخب محاربي الصحراء، فأعاد كتابة التاريخ في أرض الفراعنة، بحملة تاريخية انتهت بالفوز على السنغال بهدف بغداد بونجاح في مرمى السنغال في نهائي ملعب "القاهرة الدولي".

وكان منطقيًا أن يحجز عيسى ماندي مكانه في تشكيلة جول المثالية، بعد دوره الكبير في البطولة الأفريقية، بجانب تطوره المذهل مع فريقه الأندلسي ريال بيتيس.

ونفس الأمر ينطبق على مواطنه إسماعيل بن ناصر، الذي أعاد اكتشاف نفسه في "الكان"، ليوقع معه ميلان، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها فريق الروسونيري، إلا أن الشاب الجزائري يبلي بلاءًا حسنًا، عكس جُل لاعبي المدرب ستيفانو بيولي.

أيضًا رامي بن سبعيني حقق لقب كأس فرنسا مع رين، ثم واصل عامه النموذجي بعروضه المميزة مع الجزائر في بطولة أفريقيا، والآن يخطف الأضواء مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويأتي في مقدمة نجوم الجزائر، قائدهم رياض محرز بعد إنجازه مع مانشستر سيتي بالهيمنة على البطولات الإنجليزية في الموسم الماضي، وحدث عن وحرج عن مساهمته في البطولة الأفريقية، ومعه باقي أبناء جلدته الذين أجادوا مع فريقهم والمنتخب على مدار العام، بغداد بونجاح، آدم وناس، يوسف عطال، أندي ديلور، كأكثر جنسية حاضرة في قائمتنا بتسعة نجوم.

أما الجنسية القطرية الحاضرة بأربعة أسماء كثالث أكثر المنتخبات حضورا بعد الجزائر والمغرب، فتمثلت في أفضل لاعب في قارة آسيا أكريم عفيف، الذي لعب دور المايسترو في كأس آسيا، وواصل عامه بقيادة السد للفوز بدوري نجوم قطر.

كذلك المدافع المخضرم بوعلام خوخي، تقمص دور القائد بامتياز في الإمارات، وكان من المؤثرين في عودة لقب الدوري للسد بعد غياب سنوات، بالإضافة لهداف كأس آسيا ونجم 2019 المعز علي، الذي كسر رقم علي دائي القياسي بتسجيل أعلى معدل أهداف في بطولة واحدة، ومعهم المتوهج بسام الراوي، بعد ظهوره اللافت في كأس آسيا وعروضه الرائعة مع الدحيل حتى بعد عودته من الإصابة، وهذا سبب التواجد الكثيف للجزائر أولاً ثم قطر، بينما وجود خمسة لاعبين مغاربة في القائمة لا يبدو مفاجئا لكثرة المواهب المغربية المحترفة في مختلف أنحاء العالم.