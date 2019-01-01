جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

مدرب ريال بيتيس يتحدث في حوار خاص لجول عن لاعبه عيسى ماندي بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

بعد عامين قضاهما المدافع الجزائري عيسى ماندي في ريال بيتيس الإسباني قدم خلالهما مستوى مميز أبهر مدربه كيكي ستين.

المدرب الأوروجوياني تحدث لجول دوت كوم عن مميزات اللاعب الذي تواجد ضمن قائمة "جول25" لأفضل اللاعبين العرب حول العالم في 2018 وما يقدمه مع فريقه ريال بيتيس.

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كيكي قال لجول: "عيسى كسب احترام الجميع منذ بداية تواجده هنا بسبب جهده الكبير في التدريبات والتزامه. إنه لاعب واعي للغاية ودائمًا ما يستطيع تحليل الموقف الذي يتعرض له سريعًا داخل وخارج الملعب".

مدرب بيتيس أضاف عن ماندي: "يمكنه تحديد نقاط ضعفه والأشياء التي يحتاج لتطويرها في قدراته ويعمل دائمًا على تحسينها ليصل لأفضل مستوى ممكن".

ماندي انتقل لصفوف ريال بيتيس عام 2016 قادمًا من ريمس الفرنسي ليشارك مع الفريق الإسباني في 85 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

سيتين تابع: "ماندي من نوعية اللاعبين الذين يحب أي مدرب تواجدهم في فريقه لأنه دائمًا ما يرغب في التطور ويتفهم تعليمات المدرب ويساعد زملاءه في الملعب، في بعض الأوقات يخبرنا بأشياء نحن نتجاهلها وتكون في غاية الأهمية".

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

اختتم سيتين تصريحاته لجول عن هدف بيتيس هذا الموسم قائلًا: "نحلم جميعا بالتواجد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أن نواصل ما قدمناه الموسم الماضي ونطور من أنفسنا والمشاركة في البطولة الأهم سيكون أقوى دليل على التطور".

ريال بيتيس يحتل المركز السادس الآن في الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.