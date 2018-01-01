جول 25 - عبده عطيف: طموح عبد الله لا ينتهي ويستطيع اللعب في دوريات أوروبا

شقيق اللاعب عبد الله عطيف يتحدث في حوار خاص لجول بعد اختياره ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

لاعب مخضرم حقق عديد الألقاب مع مختلف الأندية السعوية وشقيقه يسير على نهجه مع الهلال ومنتخب السعودية الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا بداية يناير المقبل.

عبد الله عطيف كان أحد المتواجدين ضمن قائمة "جول 25" لأفضل 25 لاعب عربي خلال عام 2018.

جول دوت كوم تواصل مع عبده عطيف شقيق عبد الله عطيف للمشاركة في استفتاء "جول 25" والحديث عن شقيقه وسالم الدوسري اللاعبين السعوديين المتواجدين في القائمة.

عبده عطيف بدأ حديثه لجول باختيار اللاعبين الأفضل قائلًا: "محمد صلاح يتواجد في المركز الأول بالتأكيد يليه رياض محرز ثم عبد الله عطيف".

وواصل اللاعب السعودي السابق حديثه بتقييم عام شقيقة قائلًا: "قدم مستوى كبير للموسم الثالث على التوالي، لديه ثقة كبيرة وتحمل للمسئولية في أصعب الأوقات مع سرعة اتخاذ القرار دائمًا".

عطيف تابع: "من أهم مميزات عبد الله التحكم في زمام الأمور بالضغط العالي على المنافس والاستحواذ على الكرة ودائمًا ما يكون خيار لجميع زملاءه".

عبد الله عطيف فاز بستة ألقاب محلية مع الهلال كان آخرها لقب الدوري الموسم الماضي.

ابن الـ34 عامًا واصل حديثه عن شقيقه: "عبد الله يمتلك شخصية كبيرة ويكون حاضرًا في المواقف الصعبة مثل مباراة اليابان الحاسمة على الصعود لكأس العالم، كانت أول مباراة دولية بشكل أساسي وظهر بمستوى رائع. المباراة الأولى بعد عودته من الرباط الصليبي ومشاركته في نهائي كأس ولي العهد كان من أفضل اللاعبين، دخوله منذ فترة قريبة في مباراة البرازيل رغم غيابه منذ نهاية كاس العالم وقدم مباراة كبيرة أمام فريق بحجم البرازيل".

أمجاد يا عرب أمجاد



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

ومن مميزاته لما يحتاجه من أجل التطور مستقبلًا، حيث قال عبده: "عبد الله يحتاج للتحسن من ناحية التسديد على المرمى وعدم الاستعجال في بعض الأوقات".

وعن إمكانية الاحتراف الخارجي، قال: "كانت لديه تجربة سابقة في الدوري البرتغالي، ساعتده في تطوير نفسه وشخصيته رغم قصرها. أرى أنه قادرًا على الاحتراف في أوروبا ولكن في الدوريات المتوسطة مثل هولندا وفرنسا والبرتغال ليتطور أكثر ويتكسب مزيد الخبرات قبل الذهاب للدوريات الكبرى. عبد الله لاعب طموح ويرغب في تحقيق المزيد والتطور دائمًأ".

سالم الدوسري جناح الهلال والمنتخب السعودي كان أحد المتواجدين في قائمة جول 25 أيضًا بعد مستواه اللافت خلال العام الحالي

عطيف قال عن سالم: "نه أفضل جناح سعودي الآن على مستوى المهارة والسرعة والتحول من الحالة الدفاعية والهجومية إلى جانب قيامه بالواجبات الدفاعية في مساندة الظهير".

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لاعب المنتخب السعودي السابق أضاف: "سالم تطور في الفترة الأخيرة بعد أ، تحرر من مجرد وجوده على الطرف ليتحول للعمق مما جعله أكثر قربًا من أماكن الخطورة وأفيد للفريق.لديه قدرات فردية وسرعة كبيرة تساعده على التألق".

وعن عيوب سالم الدوسري، قال عبده: "لابد أن يفرق بين السرعة والتسرع فهو لاعب سريع ببيعته ولكن أحيانًاالأمر يتعدى ذلك ليصل للتسرع وهو ما يمنعه من اتخاذ القرار الصائب. يحتاج لاتخاذ القرار الصائب بنسبة أكبر في الثلث الأخير حتى يسجل مزيد من الأهداف".

سالم شارك في 176 مباراة مع الهلال سجل خلالها 31 هدفًا ومرر 28 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن قائمة "جول 25" شهدت تواجد لاعبين سعوديين هذا العام.