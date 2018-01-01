جول 25 - ضياء السيد: صلاح الأفضل في تاريخ مصر وعموري سيقدم الكثير عقب الإصابة

ضياء السيد يشارك في استفتاء "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ضياء السيد من أهم المدربين الذين جاءوا في تاريخ منتخبات الشباب بمصر، أخرج أجيال كبيرة، وكان مساهمًا في إنشاء الجيل الحالي الذي وصل إلى كأس العالم بعد غياب طال 28 عامًا.

وتواصل جول مع ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، لاختيار أفضل لاعبين عرب في عام 2018 ضمن استفتاء "جول 25".

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

واختار ضياء السيد في المركز الأول محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ولاعب ليفربول، حيث أكد أن صلاح قدم مستوى أكثر من رائع الموسم الماضي، وظهر بشكل رائع وأصبح الأفضل ضمن المحترفين في تاريخ الكرة المصرية بعد الإنجازات التي حققها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وتابع السيد: "صلاح ذو عقلية كبيرة، سيواصل التألق في الموسم الحالي، للحفاظ على المستوى الذي ظهر به بالموسم الماضي وأصبح الأفضل ضمن العرب، ولن يتأثر ما يثار حوله بين كل حين والآخر بأزمات مع أكثر من جبهة".

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

تولى ضياء السيد تدريب النجوم بداية الموسم الحالي، ولكنه تحت ظروفًا غامضة قام بالاستقالة من المنصب قبل بداية الدوري المصري الممتاز.

وجاء عمر عبدالرحمن "عموري"، لاعب الهلال السعودي، في المركز الثاني من اختيارات ضياء السيد، حيث أكد المدير الفني لمنتخب مصر للشباب السابق، أن اللاعب الإماراتي سيقدم شيئًا كبيرًا خلال فترة عقده مع الزعيم السعودي.

وكان عموري تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ضمن الجولات الأولى من الدوري السعودي، قال: "سيستعيد مستواه سريعًا عقب الشفاء من الإصابة ويقدم شيئًا مختلفًا مع الهلال".

وفي المركز الثالث وقع الاختيار على المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي شينا فورشن الصيني، حيث أكد ضياء السيد أن اللاعب يقدم مستويات قوية مع فريقه الحالي ومع أسود الأطلس عندما يدفع به الفرنسي هيرفي رينارد.