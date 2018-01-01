جول 25 - صدقي: صلاح حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية وانتظروا تريزيجيه بالمواسم المقبلة

مدرب منتخب الشباب السابق يختار أفضل 3 لاعبين عرب ضمن استفتاء جول لأفضل 25 لاعب عربي في 2018.

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ساهم في صعود الكثير من المواهب المصرية في الفترة الأخيرة، قاد منتخبات الشباب في أكثر من مناسبة بالإضافة لتواجده في مهمة الرجل الثالث في جهاز حسن شحاتة التاريخي في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليساهم في ظهور بعض المواهب التي رسمت كرة القدم للفراعنة في السنوات الأخيرة.

وتواصل جول مع حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لاختيار أفضل لاعبين عرب في عام 2018 ضمن استفتاء "جول 25".

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

وجاء الاختيار الأول لحمادة صدقي، للنجم المصري محمد صلاح، لما قدمه من موسم تاريخي، وأنه سيكون محفورًا في تاريخ المصريين، كأفضل محترف في تاريخ مصر.

وأضاف صدقي: "صلاح حقق إنجازات كبيرة في الموسم الماضي مع ليفربول جعلت طموح اللاعب العربي ترتفع أكثر مما كانت عليه في وقت سابق بعد تحقيقه لقب أفضل لاعب في أقوى دوري بالعالم، ولقب الهداف والمنافسة على الأفضل في العالم".

محمود حسن تريزيجيه، حصل على الترشيح الثاني لحمادة صدقي، حيث أكد أنه من أفضل اللاعبين الموجودين بين العرب المحترفين بالوقت الحالي، بكونه يمتاز بحالة فنية عالية وسرعة وتصرف بالكرة جيد للغاية يجعله مطلوبًا في أكثر من ناد أوروبي حيث أتوقع تواجده في ناد كبير خلال المواسم المقبلة.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

والاختيار الثالث لصدقي جاء من نصيب الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، حيث أكد المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الجزائري من أفضل اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة بعد موسم تاريخي مع ليستر سيتي، وانتقاله إلى مانشستر سيتي واعتماد جوارديولا عليه يجعله بالطبع من الأفضل بين اللاعبين العرب.

حمادة صدقي في الوقت الحالي يقود نادي الجونة في الدوري المصري الممتاز، بعد تركه العمل في منتخب مصر للشباب في الفترة الأخيرة.