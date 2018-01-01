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جول 25 - صدقي: صلاح حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية وانتظروا تريزيجيه بالمواسم المقبلة

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حمادة صدقي
مدرب منتخب الشباب السابق يختار أفضل 3 لاعبين عرب ضمن استفتاء جول لأفضل 25 لاعب عربي في 2018.

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

ساهم في صعود الكثير من المواهب المصرية في الفترة الأخيرة، قاد منتخبات الشباب في أكثر من مناسبة بالإضافة لتواجده في مهمة الرجل الثالث في جهاز حسن شحاتة التاريخي في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليساهم في ظهور بعض المواهب التي رسمت كرة القدم للفراعنة في السنوات الأخيرة.

وتواصل جول مع حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لاختيار أفضل لاعبين عرب في عام 2018 ضمن استفتاء "جول 25".

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

اختيارات المحررين

وجاء الاختيار الأول لحمادة صدقي، للنجم المصري محمد صلاح، لما قدمه من موسم تاريخي، وأنه سيكون محفورًا في تاريخ المصريين، كأفضل محترف في تاريخ مصر.

تريزيجيه

وأضاف صدقي: "صلاح حقق إنجازات كبيرة في الموسم الماضي مع ليفربول جعلت طموح اللاعب العربي ترتفع أكثر مما كانت عليه في وقت سابق بعد تحقيقه لقب أفضل لاعب في أقوى دوري بالعالم، ولقب الهداف والمنافسة على الأفضل في العالم".

محمود حسن تريزيجيه، حصل على الترشيح الثاني لحمادة صدقي، حيث أكد أنه من أفضل اللاعبين الموجودين بين العرب المحترفين بالوقت الحالي، بكونه يمتاز بحالة فنية عالية وسرعة وتصرف بالكرة جيد للغاية يجعله مطلوبًا في أكثر من ناد أوروبي حيث أتوقع تواجده في ناد كبير خلال المواسم المقبلة.

والاختيار الثالث لصدقي جاء من نصيب الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، حيث أكد المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الجزائري من أفضل اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة بعد موسم تاريخي مع ليستر سيتي، وانتقاله إلى مانشستر سيتي واعتماد جوارديولا عليه يجعله بالطبع من الأفضل بين اللاعبين العرب.

حمادة صدقي في الوقت الحالي يقود نادي الجونة في الدوري المصري الممتاز، بعد تركه العمل في منتخب مصر للشباب في الفترة الأخيرة.

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