جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

محمد صلاح يفوز بجائزة "جول25" لأفضل لاعب عربي في العالم لعام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة "جول25" لأفضل لاعب عربي في العالم لعام 2018.

صلاح حافظ على اللقب الذي حققه العام الماضي مؤكدًا أفضليته على العرب وتواجده ضمن الأفضل في العالم.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

الدولي المصري قدم موسمًا للتاريخ مع ليفربول بعد الفوز بلقب هداف الدوري وأفضل لاعب في الدوري وإنجلترا بشكل عام كما قاد الفريق للتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يواصل ابن الـ26 عامًا تألقه مع الريدز هذا الموسم كونه هدافًا للفريق الذي يتصدر جدول ترتيب البريميرليج الآن بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي.

صلاح شارك مع ليفربول في 79 مباراة خلال الموسمين الماضي والحالي سجل خلالها 60 هدفًا ومرر 24 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، فمحمد صلاح قاد منتخب مصر للتواجد في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا كما سجل هدفي الفراعنة في البطولة.

يُذكر أن قائمة "جول25" لأفضل اللاعبين العرب هذا العام شهدت تواجد ستة لاعبين مصريين.