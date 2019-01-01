جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

حمدي نوح مكتشف محمد صلاح يتحدث في حوار خاص لجول بعد فوز اللاعب بجائزة "جول25" لأفضل لاعب عربي حول العالم.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

مستوى مبهر قدمه محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر خلال 2018 جعله اللاعب الأفضل عربياً بلا شك في اختيارات جول دوم كوم

حمدي نوح مكتشف محمد صلاح يتحدث في حوار خاص لجول بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

حمدي نوح قال لجول: "عندما عدت من الإمارات وجدت صلاح بعمر 14 عامًا في النادي بعد أن جاء من فرع النادي في طنطا وعندما لمسنا تميزه أصبح له إقامة كاملة في النادي. تواجد معي لموسمين كان فها هداف الفريق وكان يسجل أكثر من 30 هدف كل موسم".

مكتشف صلاح أضاف: "رأيت فيه موهبة كبيرة وإصرار على النجاح منذ الصغر لذلك حاولت دائمًا ان أساعده على التطور داخل الملعب بالتدريبات الفردية وخارجه بالتعامل النفسي السليم وهو ساعدني بالتزامه الشديد وطموحه الكبير".

وتابع: "تم تصعيده بعدها للفريق الأول وأبهر الجميع منذ البداية بقدراته وسرعته حتى انتقل لبازل بعد ذلك، دائمًا كان يحدثني عندما تواجد في سويسرا بأنها لن تكون الخطوة الأخيرة وأنه يرغب في اللعب مع أكبر الأندية في العالم".

صلاح انتقل لبازل من المقاولون العرب عام 2012 وحقق معه لقب الدوري في عامين متتاليين قبل الانتقال لتشيلسي ومنه لفيورنتينا وروما وأخيرًا ليفربول.

حمدي نوح واصل حديثه عن صلاح: "أعطيته كل ما اكتسبته من خبرات في مسيرتي الكروية والتدريبية ليكون الأفضل. كنت دائمًا أخبره بأنه سيحتاج قدمه اليمنى في بعض المواقف ليسجل الأهداف وهو ما حدث خلال تواجده مع ليفربول".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

اللاعب المصري حقق لقب هداف الدوري وأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي وبعد بداية مهتزة هذا الموسم عاد مجددًا للتألق وقيادة الريدز لصدارة البريميرليج.

مكتشف صلاح قال عن ذلك: "الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا مع أحداث كأس العالم الأخيرة كانت السبب في تراجع مستوى صلاح المؤقت وهذا أمر وارد لكل اللاعبين في العالم. التزام صلاح وإصراره ساعداه على تخطي هذه المرحلة وعدم احتفاله كان بسبب ذلك أنه يرغب في تخطي ما فعله الموسم الماضي".

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير

ابن الـ26 عامًا سجل 16 هدفًا ومرر ثماني تمريرات حاسمة مع ليفربول هذا الموسم خلال 27 مباراة.

نجاح صلاح العام الماضي جعله يتواجد ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم إلى جانب لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

وعن ما يحتاجه صلاح للفوز بالكرة الذهبية، قال حمدي نوح: "صلاح يستطيع فعل ذلك فلديه إصرار كبير ورغبة في التطور وطموح بلا حدود، عليه أن يحافظ على نفسه وعدم الاستسلام للضغوط وأن يحافظ على نفسه من الإصابات".

حمدي نوح واحد من أفضل الكشافين المصريين عبر التاريخ بتألق العديد من اللاعبين تحت قيادته على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني.

يُذكر أن قائمة "جول25" شهدت تواجد ستة لاعبين مصريين هذا العام.