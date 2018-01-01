جول 25 | حكيم زياش.. رسام الأطلسي!

موهبة عربية تسير على خطى محمد صلاح ورياض محرز في أوروبا، المغربي حكيم زياش، الذي يتوهج في الأراضي المنخفضة من موسم لآخر، إلى أن وصلت قيمته السوقية 35 مليون يورو، وأصبح كذلك هدفًا لعديد من أندية الصفوة في القارة العجوز، ليفرض نفسه على قائمة جول25، للعام الثاني على التوالي، في ثاني نسخ جائزتنا المُستحدثة على غرار "جول 50"، والتي ظفر بها الفرعون في نسختها الأول في مثل هذه الأيام العام الماضي.

مُغرد في الأراضي المُنخفضة

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ككثير من أبناء المغرب المهاجرين والمُقيمين في هولندا، وُلد زياش في هولندا من أبوين مغربيين، وفي طفولته، استكشف موهبته في أكاديمية ريال دورنتين في الفترة بين عامي 2001 2007، ومنها قص رحلته الاحترافية مع هيرينفين، الذي منحه فرصة عمره للتعبير عن نفسه للمرة الأول في الفريق الأول، في مباراة في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي ضد رابيد بوكرتي صيف 2012، معها تغيرت حياته من النقيض إلى النقيض.

أضواء الشهرة

بالتزامن مع القرار الصادم الذي اتخذه المغربي الآخر منير الحدادي، باختصار تمثيل إسبانيا على حساب منتخب أجداده، استشعرت الجامعة المغربية الحرج، أن يتكرر نفس السيناريو، مع موهبة أكثر توهجًا مثل زياش، النسخة العربية الأقرب للطائر الهولندي آريين روبين في أوج لحظاته في العشرينات، ولولا التدخل في الوقت المثالي، لكان صاحب القدم اليسرى المميزة، ضمن عناصر المنتخب الهولندي الأول في الوقت الحالي، بعدما مّثل هولندا في جُل قطاعات الشباب، بداية بمنتخب تحت 19 عامًا، بعد ظهوره اللافت مع هيرينفين عام 2012.

تدرج سليم

قبل أن يَحسم قراره النهائي، باختيار تمثيل المغرب بدلاً من هولندا، قفز خطوة لا بأس بها إلى الأمام، بتجربته مع تيفنتي، التي وضعته على أول طريق النجومية الحقيقية، حيث رسم لنفسه الصورة التي يُريدها لنفسه، كلاعب جناح مُخيف لأعتى المدافعين، بفضل مهارته في الاحتفاظ بالكرة، والمراوغة وبعثرة المدافعين سواء من وضع الثبات أو مراوغة بالسرعة القصوى، ما ساعده على الحصول على شارة القيادة في الموسم الثاني، كنوع من أنواع الإغراء، لتأخير عملية انتقاله لأحد الكبار، ولولا تصريحاته التي لم تهضمها الإدارة في منتصف الموسم، لما فقد الشارة، حتى وقت انتقاله إلى العملاق أياكس في "ديد لاين 2016"، مقابل 11 مليون يورو.

اكتمال ملامح الرسام

أخذت مسيرة النجم المغربي، محنى آخر، بوصوله إلى "أمستردام آرينا"، حيث تطور مستواه بشكل مُذهل، وأصبح بالفعل لاعب مُخيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، رغم أن بدايته لم تكن مُبشرة، بعد طرده أمام بانيثينياكوس اليوناني في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي، إلا أنه سرعان ما رد على كل المُشككين، بعروض أقل ما يُقال عنها هوليودية، اكتملت بالمساهمة في وصول الفريق لنهائي نفس المسابقة، التي خسرها كبير الإيرديفيسي أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في مباراة أجاد خلالها زياش، رغم المراقبة اللصيقة عليه من قبل رجال جوزيه مورينيو.

لغة الأرقام

تقول لغة الأرقام والإحصائيات، أن زياش من طراز صلاح ومحرز بامتياز، وإن حالفه التوفيق سيكون له شأن آخر في المستقبل القريب جدًا، والدليل على ذلك التحّسن الكبير في أرقامه وإحصائياته، بنجاحه في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 10 من مشاركته في 25 مباراة في مختلف المسابقات، نفس حصيلته التهديفية مع أياكس طوال الموسم الأول، آنذاك سجل 7 أهداف في الدوري وهدف في الكأس واثنين في الدوري الأوروبي، وفي الموسم التالي سجل 9 أهداف، وهذا يعكس تطوره اللافت في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أظهر مرونة لا تُصدق، بالإجادة في اللعب في مركز قميصه الحالي رقم (10)، كصانع ألعاب حُر كلاسيكي من العمق، أو صانع ألعاب وهمي من الرواق الأيمن أو الأيسر، أشبه بدافيد سيلفا مع مانشستر سيتي وفيليب كوتينيو قبل رحيله عن ليفربول، لكن بميزة السرعة وعنصر المفاجأة في الانطلاق، لا سيما في مكانه المُفضل كمهاجم أيمن يأتي بشكل مُرعب من الخلف إلى الأمام على طريقة صلاح وليو ميسي.

عام استثنائي

لا شك أبدًا أن زياش أثبت عمليًا أنه مشروع نجم صاعد بسرعة الصاروخ في سماء الكرة الأوروبية، وهذا جعله محط أنظار أندية كبرى في مقدمتهم ريال مدريد وبايرن ميونخ، وبالذات العملاق البافاري، ليعوض روبين بعد رحيله الموسم القادم، لكن بوجه عام، يُمكن القول بأن عام 2018، كان عام الانطلاقة الحقيقية لأسد أطلس، أولاً بتحقيق حلمه، باللعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، بجانب الاحتكاك بمدارس عالمية من نوعية البرتغال وإسبانيا، والظهور أمامهم بمستوى أكثر من رائع.

وأكمل هذه الخطوة، بانفجاره مع أياكس مع بداية الموسم الجديد، حيث ساهم في تجاوز أياكس مرحلة دوري مجموعات أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2006، فضلاً عن كفاحه رفقة دي ليخت ودي يونج والبقية في معركتهم مع إيندهوفن على صدارة الإيرديفيسي، التي يقبض عليها الأخير بفارق نقطتين، غير أن تأثيره الكبير على أداء ونتائج أياكس وكذلك منتخب المغرب على مدار العام، جعلته يفرض نفسه على قائمة جول 25 للعام الثاني على التوالي.

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رجل الأسبوع لاعب غير معهود أبدًا، فمن كان يا تُرى؟ #YallaGoal pic.twitter.com/w2AxbJ593y — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

أضف إلى ذلك، أنه في حالة لم يُغادر النادي وهو السيناريو المُرجح، فسوف يكون أمامه فرصة نادرة، للتعبير عن نفسه وموهبته أمام ريال مدريد في دور الـ16 لدوري الأبطال، وتألقه في هذه المواجهة بالذات، كفيل برفع قيمته السويقة، التي لا تتوقف عن الارتفاع، وهناك فرصة أخرى لا بأس بها مع أسود أطلس في بطولة أفريقيا 2019، كلها مؤشرات أن يكون في مكانة ووضعية أفضل العام القادم. ولا ننسى أنه في نسختنا الأولى حصل على المركز السادس، والسؤال .. هل سيتقدم هذه المرة تمهيدًا للانفجار الكبير العام القادم؟ دعونا ننتظر.