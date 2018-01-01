جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

حسين الشحات لاعب مصر المقاصة السابق والعين الإماراتي الحالي يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم بعد اختياره ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام

فيسبوك تويتر محمود ضياء

"هو واحد من أفضل المحترفين في المنطقة حاليًا، وربما أفضلهم"، هكذا وصفه مدربه زوران ماميتش؛ المدير الفني للعين، بعد عام واحد فقط له في الدوري الإماراتي، حتى الجماهير اختارته أفضل المحترفين بموسم 2017-2018، على الرغم من أنه بدأ مسيرته مع الزعيم في يناير الحالي.

إنه حسين الشحات؛ جناح أيمن العين الإمارات ومنتخب مصر، الذي يختتم عام 2018 بتحقيق إنجاز مع فريقه لأول مرة في التاريخ بحصد فضية كأس العالم للأندية.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

المحترف المصري وفقًا لكل ما سبق، تواجد ضمن قائمة "جول "25 كواحد من أفضل اللاعبين العرب في العالم، جول تواصل معه، للحديث في عديد الأمور والطموحات بعامه الذي تبقى له أيام قليلة وسنته الجديدة..

حسين قال في بداية حواره مع جول عن تواجده ضمن القائمة: " أنا سعيد للغاية، والحقيقة أن عام 2018 شهد تحولًا كبيرًا في مسيرتي الكروية. البداية بانتقالي من مصر المقاصة إلى العين، بعدها حققت أول بطولة في مسيرتي بل بطولتين رسميتين في مشواري الكروي، والأمر تطور وانضممت لقائمة منتخب بلدي لأول مرة، حقًا كان عامًا رائعًا ومهم جدًا بالنسبة لي".

دوري إماراتي وكأس رئيس الدولة، بالإضافة إلى مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية، بجانب اختياره ضمن قائمة أفضل المحترفين بالدوري الإمارات، هي حصيلة رائعة للمحترف المصري بعام 2018، فماذا بجعبته لعام 2019؟

لاعب العين الإماراتي قال عن تطلعاته للعام المقبل: "لا أعتقد أن اللاعب الذي يقوده القدر للانضمام لنادٍ كبير سيضع سقفًا لطموحاته لأنه يعيش تحديات كبيرة مع نفسه ويتطلع لتحقيقها وكذلك يدرك جيدًا أنه مطالب من الإدارة والجهاز الفني والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تدعم فريقه بتحقيق النتائج الإيجابية والاستمرار في حصد البطولات، لذلك أعمل دائمًا على مضاعفة جهودي وإظهار أفضل ما لدي، سعيًا لمواصلة الإنجازات وتحقيق البطولات".

وعن ما طموحات العين للموسم الحالي، قال حسين: "العين يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله لحصد جميع البطولات من لاعبين مميزين وجهاز فني على أعلى مستوى وإدارة محترفة وجمهور كبير وعاشق وصاحب مبادرات تشجيعية محفزة لذلك أرى أن حظوظنا قوية في الحفاظ على لقب الدوري، ويبقى التوفيق بيد الله".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

الشحات دخل التاريخ في 2018، وأصبح رابع لاعب مصري يسجل في مونديال الأندية، بعد محمد أبو تريكة وعماد متعب والسيد حمدي، وأول مصري يحترف في الخليج ويسجل في الحدث العالمي، بهدفه في مرمى الترجي التونسي في الدور الثاني.

ابن الـ27 عامًا تابع عن تأثير التواجد مع العين على شخصيته: "تعلمت أننا لا ندخل أي بطولة من أجل المشاركة فقط، بل أن هناك استراتيجية واضحة نسير عليها في جميع البطولات المحلية والخارجية، وتكمن في مفهوم المنافسة، ولن أذيع سرًا إذا قلت لكم أنني سعيد جدًا بالمشاركة في كأس العالم للأندية هذا الحدث العالمي لكن كنت أتمنى الحصول على البطولة من أجل إسعاد جمهور الزعيم الوفي"

تغير في مركز حسين الشحات من الظهير إلى الجناح الأيمن مما ساعده على زيادة حصيلته التهديفية، اللاعب المصري اختار هدفه الأفضل في مسيرته حتى الآن: "هدفي الاول مع العين في المباراة الأولى لن أنساه أبدًا ثم بعدها الهدف الخامس للزعيم أمام الوحدة في الديربي".

وعن أفضل زميل لعب بجواره، قال حسين: "أقدر كل زملائي كثيرًا سواء في مصر المقاصة أو العين الإماراتي لذلك من الصعب حصر الأمر، لعبت مع كوكبة من نجوم كرة القدم على المستوى المحلي والدولي وخلال مسيرتي الاحترافية بالعين".

عام 2018 شهد أول مشاركة لحسين الشحات مع منتخب الفراعنة بعد قدوم المكسيكي خافيير أجيري مديرًا فنيًا لمصر، وشارك في التأهل المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية على التوالي.

الشحات قال عن تواجد أجيري: "لقد نجح في إحداث تغييرات كبيرة بمستوى بعض العناصر وأسلوب اللعب، وهذا يعزز من حظوظه في النجاح مع منتخبنا وهذا ما نتمناه جميعًا".

نحن وضعنا قائمة من 25 لاعبًا هم الأفضل، والآن الدور على حسين الشحات، لاختيار ثلاثة لاعبين فقط لوضعهم على القمة: "بالتأكيد المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والإماراتي عمر عبد الرحمن عموري".

حسين الشحات شارك في 33 مباراة مع العين خلال عام 2018 سجل خلالها 15 هدفًا ومرر 17 تمريرة حاسمة.

الجناح المصري قد يرحل عن العين الإماراتي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل في ظل تقديم عرض رسمي من الأهلي المصري للحصول على خدماته مع وجود عروض سعودية ومصرية وصينية للاعب حسب ما علم جول دوت كوم.

يُذكر أن قائمة "جول25" شهدت تواجد ستة لاعبين مصريين هذا العام.