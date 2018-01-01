جول 25 - تركي العوادي: الدوسري ينقصه الهدوء والثقة والكرة ليست كل اهتمام اللاعب السعودي

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي يتحدث في حوار لجول عن الكرة في السعودية ويشارك في استفتاء "جول25 مع تقييم لسالم الدوسري أحد المتواجدين في القائمة.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

تطور واضح تشهده الكرة السعودية في السنوات الأخيرة بجودة اللاعبين المحليين والمحترفين وزيادة التفاعل الجماهيري وتزامن كل هذا مع عودة السعودية للمشاركة في كأس العالم مرة أخرى ليتواجد اللاعبين السعوديين في قائمة جول لأفضل 25 لاعبًا عربياً والحديث اليوم عن سالم الدوسري لاعب الهلال.

سالم الدوسري يعد أحد الأعمدة الأساسية للهلال ومنتخب السعودية في الفترة الأخيرة كما أنه صاحب هدف الفوز في الديربي العربي أمام مصر في كأس العالم.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

تواصل جول دوت كوم مع تركي العوداي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي للحديث عن أفضل اللاعبين العرب ومن ضمنهم سالم الدوسري أحد المتواجدين في القائمة والكرة في السعودية بشكل عام.

تركي العوداي بدأ حواره باختيار أفضل ثلاثة لاعبين عرب في عام 2018 قائلًا: "محمد صلاح بكل تأكيد الأفضل لما يقدمه من أداء مشرف مع ليفربول تسجيله هدفين في كأس العالم مع مصر".

عضو اتحاد الكرة السعودي أضاف: "في المركز الثاني سيكون سالم الدوسري الذي ظهر بشكل مبهر في كأس العالم وسجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في المباراة الأخيرة ويواصل تقديم مستويات مميزة في الدوري السعودي والبطولة العربية، أتوقع ان يواصل تألقه مع السعودية في كأس آسيا".

ابن الـ27 عامًا شارك في 14 مباراة مع الهلال السعودي هذا الموسم سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر أربع تمريرات حاسمة.

وأضاف العوادي: "رياض محرز في المركز الثالث بعد أن واصل ابداعه في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، لم يصل لنفس مستواه مع ليستر سيتي حتى لآن ولكنه يظل أحد أفضل اللاعبين العرب".

وبسؤاله عن مميزات سالم الدوسري، قال تركي: "سالم لاعب مميز ويملك مخزون هائل من المهارات الفردية، إضافةً للياقته البدنية العالية وروحه القتالية. قدم مستوى رائع في كأس العالم وساهم في فوز الهلال ببطولة الدوري الموسم الماضي وتصدره في الموسم الحالي".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي أضاف عن ما يحتاجه سالم في الفترة المقبلة: "يجب أن يخرج من مرحلة إثبات الوجود والوصول لمرحلة النضج فمن يبدع في كأس العالم لا يحتاج لإثبات وجوده".

الدوسري كان قد خاض تجربة احترافية قصيرة في فياريال الموسم الماضي لمدة ستة أشهر ولكنه لم يلعب إلا مباراة واحدة فقط مع الفريق الإسباني.

وأردف العوادي: "يجب أن يكون أكثر هدوءًا ويقلل من الاستعجال الذي يجعله يضيع بعض الفرص السهلة فلاعب بقدرات سالم يمكن أن يخرج بـ15 هدفًا في الموسم ولكن الاستعجال ساهم في خفض معدل التهديف لديه".

ازداد عدد المحترفين بشكل واضح في السعودية خلال المواسم الأخيرة حتى وصل لثمانية محترفين في كل الفريق وارتفعت جودة لتعاقدات بشكل كبير في أغلب الأندية.

العوادي علق على ذلك: " وجود عدد كبير من الأجانب في الدوري جيدة للدوري وزيادة الإثارة والمتعة كما شاهدنا في ديربي الهلال والنصر وكل المباريات بين الأندية الكبرى ولكن الصعوبة ستكون في مشاركة اللاعب السعودي وعدم حصوله على الفرصة الكاملة للعب قد تؤثر على مستوى المنتخب وخيارات مدربه".

وعن احتراف السعوديين في الخارج قال تركي: " اللاعب السعودي بحاجة لرفع سقف طموحه فأحد عوائق احتراف اللاعب خارجياً أنه قليل الطموح وبمجرد توقيعه لعقد مع ناديه ينتهي طموحه".

اختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تصريحاته قائلًا: "يحتاج اللاعب السعودي للاحترافية وللانضباط أكثر خارج الملعب فإحدى المشاكل التي تواجهه وتهدد استمراره في الملاعب هي قلة اهتمام اللاعب بنفسه وقلة تركيزه في كرة القدم فهي أحد اهتمامات اللاعب السعودي وليست كلها ".

عاش بعض اللاعبين السعوديين تجربة احترافية في إسبانيا خلال الموسم الماضي لإكسابهم الخبرات قبل منافسات كأس العالم ولكنها لم تؤت بثمارها.

يُذكر أن قائمة جول لأفضل 25 لاعبًا عربياً شهدت تواجد لاعبين سعوديين هذا العام.