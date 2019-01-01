جول 25 - الأحمدي: تجربة الاتحاد جديدة بالنسبة لي ونسعى للاستفاقة سريعًا

كريم الأحمدي يتحدث لجول دوت كوم بعد اختياره ضمن أفضل 25 لاعب عربي خلال عام 2018.

ظهر بشكل جيد مع فينورد الهولندي في آخر مواسمه قبل أن يشارك مع المغرب في كأس العالم بعد غياب 20 عامًا وأخيرًا رحلة جديدة مع اتحاد جدة السعودي، إنه ابن الـ33 عامًا كريم الأحمدي.

لاعب الوسط المغربي تواجد ضمن قائمة "جول25: لأفضل اللاعبين العرب حول العالم خلال عام 2018.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

جول تواصل مع كريم الأحمدي لحديث عن عامه الماضي وتطلعاته للعام المقبل.

الأحمدي قال لجول: "تواجدي ضمن الأفضل عربياً دائمًا يشعرني بالفخر. سماع الإشادة من قبل الجماهير العربية يكون له مذاق مختلف دائمًا".

وعن عامه الماضي، قال كريم: "لقد كان عامًا جيدًا بالنسبة لي فلقد حققنا لقب الكأس والسوبر مع فينورد ولعبت كأس العالم مع منتخب بلادي بعد غياب طويل ثم تجربة جديدة مع اتحاد جدة السعودي".

ابن الـ33 عامًا تابع: "أتمنى في العام المقبل ان أساعد اتحاد جدة على الاستفاقة والمنافسة على الألقاب وكذلك منتخب المغرب في بطولة إفريقيا المقبلة".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

الأحمدي شارك في 13 مباراة مع اتحاد جدة هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر مع الفريق الذي يتواجد الآن في المركز قبل الأخير للدوري السعويد برصيد ست نقاط.

اختتم الأحمدي تصريحاته باختيار اللاعبين الأفضل عربياً قائلًا: "محمد صلاح في الترتيب الأول ثم الثنائي المغربي مهدي بن عطية وحكيم زياش".

يُذكر أن قائمة جول 25 شهدت تواجد سبعة لاعبين مغاربة هذا العام.