جول 25 - أسامة نبيه: صلاح أحدث حالة مختلفة في الكرة العربية والمحترفين المصريين سيزيدون في الخارج

جول دوت كوم بدأ إعلان اختياراته هذا العام لأفضل 25 لاعب عربي حول العالم ونبيه يختار الأفضل بين المحترفين العرب في عام 2018

فيسبوك تويتر عبده الليثي

من أفضل المدربين الذين تواجدوا ضمن الجهاز الفني كمدرب مساعد في منتخب مصر، أسامة نبيه نجم الزمالك السابق الذي يعمل حاليًا في القيادة الفنية لنادي الكوكب السعودي.

وتواصل جول مع أسامة نبيه، المدير الفني لنادي الكوكب السعودي والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، لاختيار أفضل لاعبين عرب في عام 2018 ضمن استفتاء "جول 25".

ووقع اختيار نبيه في المركز الأول على محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، حيث علق أن اللاعب سيكون مثلًا أعلى للاعبين في المستقبل بعد ما قدمه خلال الموسم الماضي مع ليفربول.

وأضاف: "ًصلاح أحدث حالة في الشارع الكروي العربي، حيث أصبح أفضل لاعب عربي بلا منافس في الفترة الأخيرة وبالموسم الأخير، وسيستمر تألقه في الموسم الحالي تألقه وإضافة الكثير من الإنجازات لمشواره التاريخي".

وفي المركز الثاني، جاء رياض محرز، حيث أكد نبيه أن محرز تألق مع ليستر سيتي قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، وأحدث حالة غريبة أيضًا وأصبح فخرًا للجماهير الجزائرية في الفترة الأخيرة، وسيكون له شأن أخر تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز.

وجاء عمر السومة مهاجم أهلي جدة، في الاختيار الثالث لأسامة نبيه، حيث أكد أن اللاعب السوري يقدم مستويات رائعة مع فريقه السعودي، وهو متأقلم مع الكرة بالدوري السعودي بشكل كبير، وكان سيفعل الكثير إذا تمكن من الاحتراف الأوروبي، حيث أردف: "عدم الاحتراف لا يقلل مما يقدمه السومة ولكنه يقدم للدوري السعودي شكلًا أخر بتألقه ومستوياته الذي يقدمها".

عمر السومة من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، حيث يقود أهلي جدة منذ سنوات لتحقيق الإنجازات وكان يسيطر على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

وعن المحترفين المصرييين، قال نبيه: "أصبح الآن لدينا عدد كبير في أوروبا وحتى آسيا في الدوريات العربية والعدد قابل للزيادة في المستقبل، يحتاجون للاستمرارية والتحلي بروح الاحتراف حتى تتواصل النماذج الناجحة لمصر في الخارج".

يُذكر أن قائمة جول لأفضل 25 لاعب عربي تشهد تواجد خمسة لاعبين مصريين لهذا العام.