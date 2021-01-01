جول 25 | أبناء المغرب العربي يبدعون .. مواهب عربية مرشحة للتواجد بالعام المقبل

المواهب العربية تُبدع في ملاعب أوروبا

إن كانت ملاعب أوروبا تعج بمواهبها المميزة، فإن بحثت بدقة بين هذه الملاعب، ستجد صغار العرب يصولون ويجولون بمهاراتهم الكبيرة، ويفرضون أنفسهم بقوة وسط الفئات العمرية التي ينتمون لها.

بالأمس أعلنت النسخة العربية من موقع "جول goal" قائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا في عام 2020، ما بين نجوم في أوروبا وآخرون في آسيا وإفريقيا، وفرض بعض اللاعبين الشباب أنفسهم عليها بقوة، لكننا هنا في التقرير التالي نستعد من الآن لقائمة العام الحالي من "جول 25"، وسنلقي الضوء على بعض المواهب العربية التي من الممكن أن تحجز مكانها في قائمتنا، في ظل تألقهم خلال الفترة الحالية مع أنديتهم..

زكريا بوخلال

المزيد من الفرق

صاحب الـ20 عامًا، جناح أيسر الكمار الهولندي، والذي ينتمي لأب ليبي وأم مغربية، لكنه أعلن قراره بتمثيل أسود الأطلس في ملاعب الساحرة المستديرة، بعدما كان يتصارع عليه الاتحادين الليبي والهولندي.

بوخلال انضم إلى الكمار في صيف عام 2019 بعدما تدرج في صفوف إيندهوفن الهولندي.

شارك اللاعب في 21 مباراة حتى الآن بالموسم الجاري مع الكمار في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين، إذ تم تصعيده للفريق الأول بعد تألقه مع الفريق الثاني بالنادي ولفت أنظار الجهاز الفني.

حمزة رفيع

التونسي صاحب الـ21 عامًا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي تحت 23 عامًا، الذي انتقل له في صيف 2019 قادمًا من ليون الفرنسي.

ابن نسور قرطاج يقدم أداءً رائعًا مع شباب السيدة العجوز، إذ قادهم لتحقيق كأس إيطالي موسم 2019-2020، وبشكل عام شارك الموسم الجاري في 14 مباراة، في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة آخرين.

حنبعل المجبري

التونسي صاحب الـ17 عامًا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت 23 عامًا، الذي انضم له في صيف عام 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي.

سريعًا حجز المجبري مكانه في قائمة شباب الشياطين الحمر، ونجح خلال 15 مباراة في مختلف البطولات، في إحراز ثلاثة أهداف، وصناعة سبعة آخرين.

خرج اللاعب في أكثر من مناسبة ليؤكد أنه ينتمي لفريق الإفريقي التونسي، ووالده أكد في تصريحات أخرى أنه متعلق كثيرًا بتونس، في إشارة إلى إمكانية تمثيله لنسور قرطاج حال استدعائه بدلًا من فرنسا التي استدعته في أحد معسكرات منتخب الشباب، فقوانين الاتحاد الدولي "فيفا" تسمح له بتغيير المنتخب طالما لم يمثل المنتخب الأول لأي من البلدين.

عمر رقيق

التونسي صاحب الـ19 عامًا، ومدافع آرسنال الإنجليزي حاليًا، الذي خالف شقيقه وفضل تمثيل منتخب تونس، في الوقت الذي اختار شقيقه كريم رقيق اللعب لهولندا.

لفت رقيق الأنظار له وقتما كان لاعبًا في هيرتا برلين الألماني، ليخطفه الجانرز في يناير 2021.

منير شويعر

المغربي صاحب الـ21 عامًا، جناح أيسر ديجون الفرنسي، والذي تصارع عليه الاتحادان المغربي والفرنسي، للاستفادة من إمكانياته الكبيرة، لكن وإن كان لم يعلن اللاعب قراره النهائي بعد إلا أنه في منتصف العام الماضي، قام بنشر علم المغرب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أهم ما يميز شويعر عرضياته المميزة، التي نال عليها إشادات الجميع، وجعلت منه لاعبًا مهمًا في تشكيل ديجون.