جول 11 | ضيوف "سبيس جول" يختارون الأفضل في الدوري السعودي

الهلال تُوج بالدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي

أقل من 24 ساعة متبقية على الإعلان عن الفائزين بجائزة جول 11 والخاصة باختيار أفضل لاعب في كل مركز في الدوري السعودي موسم 2021-2022، وقد تحدث جول مع عدد من الضيوف عبر مساحة في تويتر عن الأفضل خلال الموسم.

مساحة جول استضافت عدد من رواد المنصة الزرقاء المختصين بالحديث عن الدوري السعودي وأحداثه، وقد تنافشوا وتجادلوا حول الأفضل في الموسم المنقضي حديثًا، وشهد نقاشهم اتفاقًا حول بعض الأسماء واختلافًا حول البعض الآخر.

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"سبيس جول 11" استضاف عبر الاتحادي فهد المحياني كلًا من الإعلامي والمحلل الرياضي محمد بركات ومشجع الهلال "بندر الوقيت" ومشجع الاتحاد "ماونت".

بدأ الحديث حول أسباب خروج النصر مبكرًا من المنافسة على لقب الدوري، وقد أكد الوقيت أن الخروج من دوري أبطال آسيا كان السبب الأهم في انهيار الفريق معنويًا ونفسيًا وخروجه تدريجيًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري، كما أحد المحياني أن الصبر طويلًا على المدرب مانو مينيزيس لعب كذلك دورًا مهمًا في سوء النتائج.

اتفاق حول حراس المرمى واختلاف بشأن المدافعين

انتقل الضيوف بعدها للحديث عن أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، وقد اتفقوا على أفضلية فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء وتفوقه على الجميع مع الإشادة الكبيرة بنجمي الهلال والاتحاد، عبد الله المعيوف ومارسيلو جروهي، وإن رأى "ماونت" أن المعيوف لا يتأخر كثيرًا عن منافسه وقد لعب دورًا مهمًا في تتويج الهلال باللقب.

وأضاف حوله "المعيوف قبل عام 2017 شيء وبعده شيء آخر تمامًا، هو بالنسبة لي وبناءً على أدائه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يُعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ السعودية، هو أحد أهم أسباب فوز الهلال بالدوري وقد ساهم في حصد الكثير من النقاط لأنه حمى مرمى الهلال من الأهداف حتى يحسم المهاجمون المباراة، الناس يرونه سيئًا بسبب مستواه قبل 2017 وخماسية روسيا في مونديال 2018 لكنه اختلف كثيرًا بعد 2017".

واختلف الحضور حول أفضل المدافعين، إذ رأى المحياني أن حجازي وبسبب غيابه طويلًا لا يستحق التواجد في قائمة الأفضل، وقد رشح كلًا من جانج هيون سو وسامي الخيبري، فيما أكد الوقيت أن علي البليهي أحد أفضل مدافعي الموسم في الدوري السعودي لكن حظه السيئ يقوده لارتكاب أخطاء تبقى في ذاكرة الجمهور طويلًا.

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ماونت تحدث عن غياب حجازي عن الاتحاد قائلًا "حجازي كان مؤثر في الاتحاد حتى كقائد، الفريق معه شكل ودونه شكل آخر تمامًا، دوره مهم في الثبات والقيمة وتوجيه اللاعبين والتعامل الدفاعي مع هجمات الخصوم، أتفق معكم في صعوبة وضعه ضمن الأفضل لأنه غاب كثيرًا، وأرى أن فاروق شافعي مدافع ضمك يستحق التواجد لأنه قدم موسمًا مميزًا، بالنسبة للبليهي أراه أحد أفضل من يُجيد لعب المباريات الكبيرة، لكننا نقيم اللاعب حسب شخصيته، كنت أتمنى منذ عامين انضمامه للاتحاد، وقد أدى بامتياز مع قدوم دياز لكن أرى أن شافعي يتفوق على الجميع".

بركات ذهب إلى اختيار آخر تمامًا وهو أحمد شراحيلي مدافع الشباب الذي سيرتدي قميص الاتحاد في الموسم القادم، إذ أكد أنه مدافع متميز يلعب بقدمه اليُسرى ويُجيد بناء اللعب من الخلف.

وفي نهاية النقاش حول أفضل المدافعين اختار الوقيت جانج وتمسك ماونت بخيار شافعي مدافع ضمك، فيما ذهب المحياني مع خيار الخيبري نظرًا لقوة دفاع الفيحاء وتتويجه بكأس الملك.

ولم يجد اختيار الظهير أي اختلاف بين ضيوف مساحة جول، حيث اختاروا جميعًا ظهير أيسر الأهلي "إزجان أليوسكي" الأفضل في الموسم لأدائه الممتاز خاصة على الصعيد الهجومي، وقد اتفقوا على سعود عبد الحميد للجانب الأيمن من الدفاع.

بانيجا نجم الوسط والأجنحة .. لم ينجح أحد!

فيما يخص مجموعة الوسط، أكد الوقيت أن إيفر بانيجا يتفوق بوضوح على بقية المنافسين في مركز محور الارتكاز، فيما أشار ماونت إلى أن سلمان الفرج نجم الهلال وموسونا لاعب الطائي هما الأفضل في الوسط هذا الموسم.

وأكد بركات أن بانيجا يتفوق بالفعل على الجميع، مضيفًا "بانيجا يستطيع لعب كل الأدوار في الهلال، المقارنة بينه وبين أي لاعب محلي ستكون ظالمة، ربما الأقرب لمنافسته هو سلمان الفرج، هو يصنع الفارق مع الشباب وفي الدوري السعودي بشكل عام".

واستبعد الضيوف عددًا من نجوم الوسط في الدوري السعودي هذا الموسم للعبهم عدد قليل من المباريات، وعلى رأسهم عبد الله عطيف وبرونو هنريكي.

وعند الحديث عن الأجنحة، قال ماونت أن هذا الموسم في الدوري السعودي لم يكن موسم الأجنحة بل لاعبي العمق أكثر، وأضاف "لا يوجد جناح تفوق بشكل واضح هذا الموسم، بل الأفضلية كانت للاعبي العمق، لكن كجناح لا أستطيع اختيار لاعب كان مميزًا طوال الموسم، قد أختار ميشايل لأنه لعب دورًا مؤثرًا في تتويج الهلال خلال الجولات الأخيرة، وكذلك موسى ماريجا أدى بامتياز في الدور الأول، وهناك مراد باتنا صاحب الأداء القوي مع الفتح".

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الوقيت رأى أن سالم الدوسري تفوق في خانة الجناح الأيمن رغم تذبذب مستواه خلال الموسم، موضحًا أن الموسم كان صعبًا على الجميع ولذا لم يُقدم أي لاعب مستوى ثابتًا خلال الموسم، وأتم حديثه بالإشادة بالبرازيلي ميشايل ودوره في مراحل الحسم.

صانع اللعب والمهاجم .. الخيار الأسهل!

اختيار صانع الألعاب أو المهاجم المتحرك (9.5) كان الأسهل للجميع، إذ اتفقوا جميعًا أن رومارينيو ليس فقط الأفضل في هذه الخانة بل الأفضل في الدوري السعودي بشكل عام.

وقد أشاد بركات بالنجم البرازيلي وقدرته على الانسجام مع جميع الأوضاع الفنية في الاتحاد وخاصة انضمام عبد الرزاق حمدالله، مشيرًا إلى أن رومارينيو استفاد من انضمام المغربي وليس العكس.

السيناريو ذاته حدث مع اختيار المهاجم، إذ اتفق الحضور جميعًا على أن أوديون إيجالو هو رأس الحربة الأفضل في الدوري السعودي، وقد برر بركات تطور وتحسن مستواه في الهلال عما كان مع الشباب باختلاف أسلوب اللعب، إذ قال "الشباب يلعب على التحولات فيما الهلال على الاستحواذ، وإيجالو في المواجهات الفردية ليس الأفضل لكن تفوقه الكبير في استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، هو أفضل مهاجم في الدوري السعودي".

ووصف الوقيت انضمام إيجالو بأنها صفقة معلم من الهلال، واصفًا اللاعب بأنه مهاجم متكامل بعكس سلفه بافيتمبي جوميس الذي كان مهاجم منطقة جزاء فقط، فيما أشار ماونت إلى أن التركيز الذهني للاعب النيجيري زاد كثيرًا حين ارتدى القميص الأزرق.

من هو أفضل لاعب في الموسم؟

بركات اختار رومارينيو كأفضل لاعب في الدوري السعودي موسم 2021-2022، وقد سانده المشجع الهلالي "الوقيت"، فيما ذهب الاتحادي "ماونت" لخيار إيجالو مؤكدًا أنه لعب الدور الأبرز في تتويج الزعيم.

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جدل حول الأفضل بالدوري السعودي خلال هذا الموسم🗣



لا يفوتكم الحديث المثير عن جائزة #جول11🚨https://t.co/erqFTFGNmC — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 1, 2022

الحضور لم يختلف عند الحديث عن المدرب الأفضل، إذ اختاروا جميعًا رامون دياز لقيادته الهلال لعودة تاريخية أمام الاتحاد وتحسن وتطور أداء الفريق تحت قيادته، لكنهم جميعًا أشادوا بالكرواتي ريزتش المدير الفني لضمك الذي قاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز الخامس وكذلك بفوك رازوفيتش المدير الفني للفيحاء الذي قاده للفوز بكأس الملك.