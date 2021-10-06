جول بيديا | ما هي قيمة أبرز الكؤوس والجوائز في عالم كرة القدم؟

تعرف على قيمة أغلى الجوائز والكؤوس في عالم كرة القدم.

تتمحور كرة القدم بشكل كبير حول الكؤوس والجوائز، سواء التي تحققها الأندية والمنتخبات، أو الجوائز الفردية للاعبين.

هل يوجد شخص لم يحلم يومًا بتواجد منتخب بلاده في كأس العالم؟ أو التتويج به مرة واحدة على الأقل؟

أو هل يوجد لاعب لم يحلم يومًا بأن يحصد جائزة الكرة الذهبية؟ ليكون اعترافًا بأنه الأفضل في العالم.

لكن، هل تسائلت يومًا عن القيمة المالية لتلك الكؤوس والجوائز، سواء كانت فردية أو جماعية، جول يصحبكم في رحلة سريعة للتعرف على القيمة المالية لأهم الجوائز في عالم كرة القدم.

دوري أبطال أوروبا

الكأس ذات الأذنين، أحد أهم الألقاب في عالم الأندية ليس فقط في أوروبا ولكن حول العالم.

وتبلغ قيمة كأس دوري أبطال أوروبا 43.27 ألف يورو.

كأس الدوري الإنجليزي

يعد كأس الدوري الإنجليزي واحدًا من بين أشهر الكؤوس في عالم كرة القدم حاليًا، وتبلغ قيمة 8.65 ألف يورو.

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي هي أعرق وأقدم بطولة كرة القدم على مدار التاريخ، ولا تزال جارية حتى الآن، وتبلغ قيمة الكأس 5.19 ألف يورو.

الدوري الإسباني

الدوري الإسباني يعد واحدًا من أهم بطولات الدوري في أوروبا والعالم في الوقت الحالي، وتبلغ قيمة كأس "الليجا" 25.1 ألف يورو.

الدوري الألماني

يكتسح نادي بايرن ميونخ درع الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، وتبلغ قيمة الدرع الشهير 46.85 ألف يورو.

الدوري الإيطالي

كأس الدوري الإيطالي في شكله الجديد تبلغ قيمته 57.12 ألف يورو.

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كأس العالم

كأس أهم بطولة كرة القدم على الإطلاق، الكأس الذهبي بالكامل تصل قيمته إلى 17 مليون يورو.

كأس أمم أوروبا

أما كأس بطولة اليورو فيبدو متواضعًا للغاية أمام كأس العالم، حيث تبلغ قيمة بطولة كأس أمم أوروبا 12.98 ألف يورو.

كوبا أمريكا

يعد ظاهريًا واحدًا من بين أشهر الكؤوس في تاريخ كرة القدم، وتبلغ قيمته 13.85 ألف يورو.

كأس أمم إفريقيا

كأس بطولة أمم إفريقيا في شكله الحالي تبلغ قيمته 129.8 ألف يورو.

الكرة الذهبية

تبلغ قيمة أحد أشهر وأهم الجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم 519.24 ألف يورو.

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