جول بيديا | لماذا يرتدي برشلونة اللونين الأحمر والأزرق؟

كل ما تريد معرفته عن السبب الذي جعل برشلونة يرتدي اللونين الأحمر والأزرق كألوان أساسية للنادي.

لطالما ارتبط نادي برشلونة الإسباني في أذهان محبيه بأطقم مخططة باللونين الأزرق والأحمر، وهي الألوان التي ارتداها "البلوجرانا" أثناء رفع الألقاب الكبرى عبر تاريخه اللامع.

قميص برشلونة الأحمر والأزرق ارتداه العديد من أساطير كرة القدم، مثل ليونيل ميسي، والظاهرة رونالدو، ورونالدينيو، وريفالدو، ودييجو مارادونا، وتييري هنري، والعديد من النجوم الآخرين على مدار تاريخه.

لكن ما هو السبب الذي دفع برشلونة إلى ارتداء هذه الألوان؟ "جول" يأخذكم في هذا التقرير لإلقاء نظرة.

لماذا يرتدي برشلونة أطقم باللونين الأحمر والأزرق؟

يرتدي برشلونة قمصانًا باللونين الأحمر والأزرق منذ تأسيسه، وتمسك النادي بهذه الألوان، وأصبحت فيما بعد علامته التجارية المميزة.

ونبع لقب "بلوجرانا" الخاص بالنادي من اندماج هذين اللونين، وفي الكتالونية، تعني كلمة "Blau" اللون الأزرق، و"Grana" تعني الأحمر القاتم.

تتميز أطقم برشلونة الأساسية دائمًا باللونين الأحمر والأزرق المميزين حصريًا، مع قمصان مخططة بنفس اللونين، وسراويل قصيرة باللون الأزرق.

هناك العديد من الشائعات والنظريات حول كيفية اختيار برشلونة لهذين اللونين، الأحمر والأزرق على وجه التحديد.

وفقًا لإحدى الحكايات، كما صرح آرثر ويتي نجل أول رؤساء برشلونة، أن فكرة والده هي أن تتطابق ألوان النادي الكتالوني مع فريق مدرسة ميرشانت تايلور، خاصة وأن أصول العائلة بريطانية.

الاحتمال الآخر، والذي طرحه المؤلف توني ستروبيل، هو أن الألوان مستوحاة من جمهورية روبسبير الأولى.

ومع ذلك في كتالونيا، الاعتقاد السائد هو أن الألوان قد تم اختيارها من قبل مؤسس النادي جوان جامبر، لأنها نفس ألوان فريق مدينته، بازل السويسري.

لماذا يتواجد علم إنجلترا في شعار برشلونة؟

القديس جورج هو قديس عسكري بطولي وأسطوري، وأصبح صليبه العلم الوطني لإنجلترا منذ أوائل العصر الحديث.

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يُعرف باسم القديم الراعي بالنسبة إلى إنجلترا وكتالونيا أيضًا، ويُعرف باسم سانت جوردي بالنسبة إلى الكتالونيين.

ويشتمل علم برشلونة نفسه على صليب القديس جورج والخطوط الحمراء والصفراء، ورمز تاج أراجورن.

شعار برشلونة يتكون بدوره من صليب القديس جورج في الزاوية العلوية اليسرى، والعلم الكتالوني بجانبه، وتحتهما ألوان الفريق الأحمر والأزرق.