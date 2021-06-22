رغم أن الاحتفال بالأهداف هو وسيلة للتعبير عن الفرح، ولكن لماذا يحصل اللاعبون على بطاقات صفراء بعد خلع القميص؟

هناك الكثير من الأسئلة في كرة القدم تثير فضولنا أحيانًا، أحدها سبب إشهار الحكم بطاقة صفراء في وجه لاعب احتفل بخلع قميصه.

هناك أمثلة كثيرة على حالات من ذلك، ولكن السؤال هو منذ متى تم تنفيذه ولماذا تم اعتباره ضروريًا؟.

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موقع جول سيحاول شرح هذا والإجابة على تلك الأسئلة في التقرير التالي.

أسباب حصول اللاعبين على بطاقة صفراء عند الاحتفال بخلع القميص

تسجيل الأهداف والاحتفال عن طريق خلع القميص كان وسيلة للتعبير عن الفرح في الماضي، وغالبًا ما كان يحدث هذا في اللحظات الحاسمة من المباراة والمباريات المهمة، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يكن سعيدًا بهذا الامر وفرض عقوبة بطاقة صفراء على من يفعل هذا.

توضح المادة 12 من قانون الفيفا هذا الأمر، وأشارت إلى أن اللاعبين الذين خلعوا قمصانهم كشكل من أشكال الاحتفال سيحصلون على بطاقة صفراء، ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2004 وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، في اجتماعه السنوي 118 والذي عقد في لندن.

وشدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن اللاعب الذي سيخلع قميصه بعد تسجيله هدفًا سيتم معاقبته بسبب اعتبار هذا الأمر سلوكًا غير رياضيًا، وأضاف هذا البند في تحذيرات قواعد اللعبة.

ويشمل أيضًا السلوك غير الرياضي، خلع القمصان أو إذا رفع اللاعب القميص فوق رأسه، أو كانت رأسه مغطى بالقميص، كل تلك الأمور تؤدي إلى حصول اللاعب على بطاقة صفراء.

وتنص القواعد في إرشادات الحكام، والحكام المساعدين في المباريات، على أن خلع القميص بعد تسجيل هدفًا، يعد أمرًا غير رياضيًا ويضر بالروح الرياضية.

لماذا تدخل فيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

هناك العديد من العوامل التي أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسببها منح البطاقة الصفراء لمن يخلع قميص بعد تسجيل الهدف، وقرر فيفا تسليط الضوء عليها.

السبب الأول هو إضاعة الوقت، فمن الشائع أن يستخدم اللاعبون مثل تلك الاحتفالات لإضاعة الوقت، فبعد الاحتفال وتسجيل الهدف، سيتعين على الحكم انتظار اللاعب لارتداء قميصه مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر أحيانًا من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، إذ أن بعض اللاعبين يتظاهرون في كثير من الأحيان بأنهم يواجهون مشاكل في إعادة ارتداء القميص، كما أن اللاعبين يحتاجون إلى مواصلة التركيز في المباراة وعدم إضاعة الوقت فقط في ارتداء الملابس المناسبة.

السبب الثاني، أن هناك بعض من اللاعبين يستغلون تلك الطريقة لإظهار رسالة المكتوبة القميص، مثلا في بعض الأحيان، تكون الرسائل سياسية، وهذا ما يرفضه فيفا، فيمكن أن تثير الرسائل السياسية التوتر بين الفرق أو تسبب أعمال شغب في المدرجات، هذه مخاطرة كبيرة جدًا وفقًا لفيفا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطني.

والسبب الثالث، أن الرعاة لا يحبون ذلك، فعند إذاعة المباريات غالبًا ما تظهر كاميرات التلفزيون اللاعب الذي سجل الهدف، وإذا خلع قميصه فلن يحصل الراعي على أي إعلان أو استفادة، فهناك الكثير من الأموال يتم دفعها في عقود الرعاية، لذا فهم يريدون كل الاهتمام الإعلامي الذي يمكنهم الحصول عليه.

هل خلع القميص ممنوع أيضًا في كرة القدم النسائية؟

نعم نفس الأمر مثل كرة القدم للرجال، تتبع مباريات كرة القدم النسائية نفس القواعد، ويتم معاقبة اللاعبات لخلع قمصانهن، فهذا يتم اعتباره احتفالاً مبالغاً فيه.