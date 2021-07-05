على الرغم من استخدام الرجال للإكسسوارات بشكل كبير فهي ممنوعة في كرة القدم

هناك العديد من الأسئلة في كرة القدم التي تثير فضولنا أحيانًا. أحدها هو سبب منع اللاعبين من ارتداء الإكسووارات أثناء المباراة.

في العصر الحديث مثل الآن، تعتبر الأقراط والخواتم والقلائد إكسسوارات يرتديها الرجال غالبًا. فلماذا لا يسمح بوضعها وقت المباريات؟

جول يوضح السبب..

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حظر استخدام الإكسسوارات في كرة القدم

يتم تمرير قوانين فيفا الخاصة باللعبة سنويًا من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وتتم مراجعتها باستمرار. مبدأهم التوجيهي هو سلامة اللاعبين وسلامة اللعبة نفسها.

حتى وقت قريب، كانت "قواعد اللعبة" لا تزال متوافقة، وتم تعديلها لتظل سارية المفعول. قواعد كرة القدم هذه، المعروفة باسم "القوانين"، تتبعها دوليًا اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

هذا القانون هو أحد الأشياء المثيرة للاهتمام حول كرة القدم - وأن "القوانين" في جميع أنحاء العالم هي نفسها.

هناك 17 قانونًا يتم اتباعها دوليًا وما نتحدث عنه هو المادة 4.

على ماذا تنص؟

تشرح المادة 4 ما يمكن للاعب كرة القدم استخدامه وما لا يمكنه استخدامه. يسمى هذا "القانون" "معدات اللاعب" وينص على أن إكسسوارات الجسم غير مسموح بها.

وفي حال كنت تتساءل، لا يُسمح أيضًا باستخدام الشريط اللاصق لتغطية الإكسسوارات.

أول شيء كتب لمعدات اللاعب - المادة 4 هو:

1. الأمن

جميع الإكسسوارات ممنوعة ويجب إزالتها. ويتم فحص اللاعبين قبل بدء اللعبة وينطبق الشيء نفسه على البدائل قبل دخولهم الميدان.

فقط لكي تعرف، يُحظر أيضًا على الحكام ارتداء أي إكسسوارت باستثناء الساعات أو أجهزة الوقت المماثلة المستخدمة في المباريات.

خلاصة القول - تحظر هذه القاعدة أي شكل من أشكال زينة الجسم من أي نوع غير مسموح به في ملعب كرة القدم.

العقوبة

اللاعب الذي يرفض الامتثال للقواعد سيعاقب، إما في شكل بطاقة إذا تم كشفه أثناء المباراة أو الغرامة والإيقاف.

في 26 مايو 2018، مُنع مدافع المنتخب الصيني وانغ شينشاو من اللعب لمدة 12 شهرًا. ثبت أنه قام بارتداء قلادة وهو في الملعب عندما استضافت بلاده ميانمار في مباراة ودية.

كان وانغ قد احتفظ سابقًا بالعقد في جواربه عندما تم دخوله كبديل في الدقيقة 60.

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) إنه حُكم على اللاعب بعد ذلك بالحرمان لمدة عام من اللعب للمنتخب الوطني.

وفي الوقت نفسه، غرم نادي شنجهاي اللاعب 20 ألف يوان.