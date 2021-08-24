جول بيديا | لماذا تخلى كلوب عن ارتداء نظارته هذا الموسم؟

مشهد أثار حيرة الجماهير

النظارة والقبعة، لطالما ظهر بهما المدرب الألماني يورجن كلوب منذ بداية مسيرته، ولكن الأمر تغير هذا الموسم عندما شاهدناه بالمنطقة الفنية مع ليفربول.

الآن اكتفى كلوب بالقبعة فقط، بعدما كانت النظارة من العلامات المميزة له، لتدخل الجماهير في حالة صدمة خلال الصيف، عندما لاحظوا أن مدربهم الآن مظهره اختلف.

البعض اتجه إلى أن كلوب قد خضع إلى عملية جراحية في العين، أو ربما الأمر يتعلق بمجرد اختيار شخصي لتغيير المظهر الخارجي.

ولكن "جول" قرر تقديم لك كل ما تحتاج معرفته عن سبب عدم ارتداء كلوب للنظارات، وإن كان سيعود لها مرة أخرى أم لا..

لماذا لم يعد كلوب يرتدي النظارات؟

المدرب الألماني قال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه خضع لجراحة ناجحة في العين خلال الصيف، لذلك ربما تكون هذه نهاية مظهره السابق.

وقال كلوب:"كنت أرتدي النظارات منذ سن العاشرة من عمري، والآن أنا سني 44 عامًا، لذلك الأمر خاص جدًا بالنسبة لي".

وأضاف:"المشكلة في السنوات الأخيرة، هي أن النظارات لم تعد قادرة على تصحيح ضعف نظري، لذلك كان الحل هو التدخل الجراحي البسيط، لم يكن الليزر أو أي شيء آخر، لكنه جعلني أرى جيدًا".

وتابع:"أعتقد أن وجهي غريب من دون نظارات، لكني لست بحاجة إليها بعد الآن، ربما في المستقبل يتغير الوضع".

ومن جانبه قال مصدر لصحيفة "ديلي ميرور" :"كلوب تلقى القليل من العلاج في عينيه وسار بشكل جيد، هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى نظارته طوال الوقت، لكنه لا يزال بإمكانه ارتدائهما من حين لآخر في نفق الملعب".

هل أجرى كلوب جراحة ليزك؟

صرح كلوب أنه لم يخضع لعملية الليزك، ولكنه خضع لإجراء أصغر، لأنه كان سيحتاج إلى تصحيح آخر مع هذا النوع من العمليات.

وفي حالة خضوعه لعملية تصحيح أخرى في النظر، ربما نرى عودة النظارات على وجه كلوب من جديد.

كيف تعاملت جماهير ليفربول مع مظهر كلوب الجديد؟

المشهد كان صادمًا للعديد من المشجعين، لرؤية مدربهم المفضل من دون النظارة الأيقونية التي اشتهر بها لسنوات طويلة.

Liverpool haven’t lost a game since Jurgen Klopp stopped wearing glasses pic.twitter.com/JPUXzwcqW4 — 🦀 The Crab Man 🦀 (@The_Crab_Man_) August 22, 2021

Jurgen Klopp without glasses is like Superman without a cape. It just feels odd. — Karl (@KarlThyer) August 22, 2021

i am mourning klopp's glasses — ronaldo hate page (@loserpools) August 20, 2021

Things we'll miss this season

1 Klopp 's glasses👓

2 wijnaldum

3 shaqiri

😭 — Shimer (@shimer1996) August 23, 2021

Klopp without glasses will take some getting used to — Haligunner (@haligunner) August 21, 2021

Petition to bring back Klopp’s glasses — Zoe Punter (@ZoePunter) August 21, 2021

I need Klopp to start wearing his glasses 😔 — hokage (@Martinez___9) August 21, 2021

Nah Klopp must bring back them glasses — ʕ·ᴥ·ʔ🌿 (@Alcantarafanacc) August 21, 2021