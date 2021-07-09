جول بيديا | كيف حصل الأهلي على لقب نادي القرن؟ وما الذي فعله الزمالك لاستعادة اللقب؟

صراع طويل بين الأهلي والزمالك على لقب نادي القرن، ولكن كيف حصل الأهلي على اللقب وماذا فعل الزمالك لاستعادته؟

تشهد الساحة الكروية المصرية، صراعًا كبيرًا منذ فترة طويلة، بين الأهلي والزمالك على لقب نادي القرن، والذي حصل عليه الأهلي في ديسمبر عام 2000.

وتطالب إدارة الزمالك، بالحصول على لقب نادي القرن من الأهلي، وترى أن فريقها هو الأحق باللقب الذي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم، للشياطين الحمر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا معرفة سبب صراع الأهلي والزمالك على لقب نادي القرن، وما هي الخطوات التي اتخذها الفارس الأبيض لاستعادة اللقب؟

ما هي جائزة نادي القرن؟

مع اقتراب نهاية القرن العشرين، فكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إنشاء جائزة يتم من خلالها تحديد النادي الأفضل في القرن، بناء على عدة معايير.

وكان من ضمن تلك المعايير تصويت المشتركين في مجلة فيفا عام 2000 كما حدث في أوروبا، أو عن طريق نظام النقاط كما حدث في آسيا وإفريقيا.

من هو نادي القرن؟ وما هي معايير اختياره؟

وحينها حصل ريال مدريد الإسباني على لقب نادي القرن الأوروبي، والأهلي المصري، على لقب نادي القرن الإفريقي، والهلال السعودي على لقب نادي القرن الآسيوي.

ما هي معايير اختيار نادي القرن الإفريقي؟

كان في البداية الأمر يعتمد على عدد البطولات التي يحصل عليها كل فريق، ولكن قرر الاتحاد الإفريقي تغيير المعايير التي يتم على أساسها تحديد النادي الفائز بلقب نادي القرن، وهي حصول كل فريق على نقاط نظير مشاركته في البطولات الدولية خلال القرن الماضي، وحتى عام 2000.

فمثلًا كأس إفريقيا للأندية البطلة، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكأس الاتحاد الإفريقي للأندية، يحصل فيهم البطل على 4 نقاط، و3 نقاط للوصيف، ونقطتان لمن يودع المسابقة من نصف النهائي، ونقطة لربع النهائي.

ويحصل بطل السوبر الإفريقي على نقطة وحيدة.

ودوري أبطال إفريقيا بمسماه الجديد الذي انطلق من 1997، يحصل فيه البطل على 5 نقاط، و4 نقاط للوصيف، و3 نقاط لمن يخرج من نصف النهائي، ونقطتان للمركز الثالث في المجموعة، ونقطة للمركز الرابع.

كيف حصل الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي؟

في 22 مايو 2000، وفي عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، تسلم أسطورة الأهلي صالح سليم جائزة نادي القرن الإفريقي، وحينها قال مايسترو الأهلي جملته الخالدة: " الأهلي كان الأفضل في القارة الإفريقية طوال السنوات المائة الماضية، وسيظل كذلك في المائة سنة المقبلة بأبنائه ولاعبيه وجماهيره".

بحساب نقاط الأهلي بالطريقة التي أقرها الاتحاد الإفريقي في القرن الماضي، وصل المارد الأحمر إلى 40 نقطة، يتصدر بهم ترتيب الأندية التي تتنافس على جائزة نادي القرن، وجاء في المركز الثاني الزمالك برصيد 37 نقطة.

الفريق النقاط الأهلي 40 الزمالك 37 أشانتي كوتوكو 34 كانون ياوندي 34 الترجي 27 آسيك ميموسا 27 هارتس أوف أوك 26 أفريكا سبورت 25 شبيبة القبال 22 مازيمبي 20

لماذا يطالب نادي الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن؟

منذ حصول الأهلي على اللقب، وتطالب إدارة الزمالك بالحصول على اللقب، وبخلاف مطالبات مجلس الإدارة فإن جمهور الفارس الأبيض يطالب بالحصول على اللقب.

وترى إدارة الزمالك أن فريقها أحق باللقب لأنه بحسب المعايير القديمة، فإن الفارس الأبيض الأكثر حصولًا على الألقاب في القرن الماضي ومعه 9 بطولات، بينما حصل الأهلي على 7 بطولات.

#الزمالك اكثر الاندية الافريقية تتويجا في القرن العشرين.اكثر نادي لعب له لاعبين تتمنى ان تصل الكرة الى أقدامهم ابناء الزمالك اكثر من وقفوا بجانب ناديهم في كل الاوقات الصعبة وأتحدى ان هناك اي نادي اخر وقف اولاده بجانبه مثلما فعل اولاد الزمالك رغم انف من يريد اثبات عكس ذلك.. — Mido (@midoahm) July 9, 2021

وكان كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، قد شدد في تصريحات صحفية، على أن الزمالك هو الأحق باللقب، ولكن تم مجاملة الأهلي حينها لوجود مصطفى مراد فهمي في منصب السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي ورئيس إدارة تطوير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم سابقاً.

ما الخطوات التي اتخذتها إدارة الزمالك لاستعادة اللقب؟

كما ذكرنا سابقًا إدارات الزمالك المختلفة على مر السنين تطالب بالحصول على اللقب، إلا أن أول خطوة رسمية تم اتخاذها كانت في عام 2020، أثناء تولي مرتضى منصور رئاسة النادي، وتم رفع لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، على بوابة الزمالك في مقره بمنطقة ميت عقبة.

كما حاولت الإدارة في العام الماضي أيضًا قررت تقديم دعوى قضائية لوزارة التموين المصرية، لوضع لقب "نادي القرن الحقيقي"، ورفضت الوزارة طلب الزمالك، لأنه يتشابه مع العلامة المسجلة باسم الأهلي والتي حصل عليها في عام 2009 بعد تقديمه للطلب في عام 2007.