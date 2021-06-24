جول بيديا| قاعدة الهدف خارج الأرض: ما هي وهل يلغيها الاتحاد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

يعتقد بعض المدربين وجود مشاكل في قاعدة الهدف خارج أرضك بهدفين، ليقرر الاتحاد الأوروبي تعديل العمل بهذا القانون وتغييره.

كرة القدم ليست رياضة ثابتة، بل خضعت اللعبة لعدد من التغييرات، في كتاب القواعد والقوانين منذ انطلاق اللعبة للمرة الأولى بشكل رسمي.

وبين تلك القواعد مثلا قاعدة إعادة الكرة للحرس، وإدراج تقنية الفيديو وغيرها.

ولكن ستظل القواعد الأساسية قائمة، هناك اختلافات بسيطة، مثل الوقت الإضافي في مباريات الدور وخروج المغلوب.

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وكانت قاعدة احتساب الهدف بهدفين، من أهم حديث المدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وسيلقي موقع جول، نظرة سريعة عن القاعدة وما تاريخها وغيره من الأمور.

ما هي قاعدة الأهداف خارج القاعدة؟

قاعدة الأهداف خارج الأرض هي واحدة من ثلاث طرق معتمدة من الفيفا لتحديد الفائز في المباراة في حالة التعادل، والباقي هو الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

يتم استخدامها في المباريات الذهاب والإياب، والتي يسيطر عليها النتيجة التعادل، وإن استمر التعادل فإن الفريق الذي سيسجل أكبر عدد من الأهداف سيعد فائزا.

أمثلة على قاعدة الأهداف خارج الأرض:

مباراة الذهاب: الذهاب: فريق A (على أرضه) 1-2 فريق B (خارج الأرض).

مباراة الإياب: إياب: فريق B (على أرضه) 0-1 فريق A (خارج أرضه).

في المثال السابق يتأهل فريق B بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، والنتيجة النهائية للفريقين هي التعادل بهدفين لكل فريق، لكن الفريق B سجل مرتين خارج أرضه عكس الفريق A مرة واحدة استخدمها.

الذهاب: فريق A (على أرضه) 0-2 فريق B (خارج أرضه)

الإياب: فريق B (على أرضه) 0-2 فريق A (خارج الأرض)

في هذا المثال، تكون النتيجة الإجمالية أيضًا 2-2 ولكن لا يتقدم أي فريق بموجب قاعدة الأهداف خارج الأرض ويجب أن تذهب اللعبة إما إلى الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء.

والسبب في ذلك هو أن كلا الفريقين سجلا نفس العدد من الأهداف خارج أرضه وبالتالي لا يتمتع أي منهما بميزة.

الذهاب: فريق A (على أرضه) 2-3 فريق B (خارج أرضه)

إياب: فريق B (على أرضه) 0-1 فريق A (خارج أرضه)

في هذا المثال، يفوز الفريق B بالتعادل على الأهداف خارج الأرض.

ولكن الأهداف التي سجلها فريق B خارج أرضه أكثر من الأهداف التي سجلها فريق A على أرضه.

منذ متى وتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض؟

تم استخدام قاعدة الأهداف خارج الأرض في كرة القدم لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن في نهائي كأس الكؤوس 1965-1966.

كما ظهر في الجولة الثانية من البطولة لعام 1965 بين فريق تشيكي وفريق مجري، وانتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، ولكن الأفضلية للفريق المجري والذي سجل أهدافًا أكثر خارج بلده.

تم توسيعه لاحقًا ليشمل كأس أوروبا (الآن دوري أبطال أوروبا) في عام 1967 ومنذ ذلك الحين تم استخدامه في مجموعة متنوعة من بطولات خروج المغلوب في جميع أنحاء العالم.

لماذا تم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض؟

كانت الفكرة من استخدام تلك القاعدة تعتمد على شقين، الأول هو حسم التعادل بين الفرق وأفضل من اللعب في مباراة محايدة، والثاني هو تشجيع الفرق على الهجوم خارج أرضها.

هل ستلغى قاعدة الهدف خارج الأرض؟

في 24 يونيو 2021، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قاعدة الهدف خارج الأرض لن تُستخدم في مسابقات الأندية من موسم 2021-22 فصاعدًا.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي، عقب القرار: "تأثير القانون الآن يتعارض مع هدفه الأصلي، لأنه في الواقع يمنع الفرق صاحبة الأرض خاصة في مباراة الذهاب عن الهجوم، لأنهم يخشون من دخول هدف يمنح خصومهم أفضلية".

وقبل صدور القرار، كانت هناك مطالبات عديدة ولسنوات كثيرة من أجل إلغاء تلك القاعدة، خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

في عام 2015، وصف المدرب أرسين فينجر القاعدة بأنها "عفا عليها الزمن" بعد خروج آرسنال من دوري أبطال أوروبا على يد موناكو.

وقال فينجر للصحفيين في ذلك الوقت: "من الممكن أن يتم تطبيق تلك القاعدة في الوقت الإضافي، تم وضع هذه القاعدة في الستينات لتشجيع الفرق على الهجوم خارج أرضها، ولكن كرة القدم تغيرت الآن عن الستينات".

ويتفق مع فينجر العديد من المدربين، على سبيل المثال، أشار دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إلى أن هناك صعوبة في لعب مباراة الإياب على أرضه خوفًا من الخسارة بالضربة القاضية في الوقت القاتل.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي بعام 2018: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحاجة إلى إلقاء نظرة على مدى صعوبة لعب مباراة الإياب على أرضك، خاصة مع حصول المنافس على أشواط إضافية يكون فيها أهدافه بهدفين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى مؤتمرًا مع المدربين بشأن تلك القاعدة في سبتمبر 2018 وكان القرار قيد الدراسة منذ الوقت، وحينها أشارت صحيفة كيكر الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بإلغاء تلك القاعدة قريبًا.

وفي ذلك الوقت قال نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي: "يعتقد المدربون أن تسجيل الأهداف خارج أرضهم ليس بالأمر السهل كما كان في الماضي، كما يطلبون مراجعة القانون وهذا ما سنفعله".

وفي بعض المسابقات قررت إلغاء تلك القاعدة، كما حدث في كأس كاراباو بموسم 2018-19، وعندما تنتهي المباراة تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح.