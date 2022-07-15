جول إنسايدر | رافائيل لياو .. قائد ميلان للسكوديتو في الملعب ونجم الراب خارجه

3 مجالات مختلفة بأحلام وطموحات شخص واحد

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه..

واليوم قررنا التحدث عن واحدة من أكثر القصص الملهمة، المتعلقة بالنجم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان وبطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقصته خارج الملعب مع عالم الغناء وبالتحديد فن الراب وكذلك في الملابس.

الجناح البالغ من العمر 23 سنة سجل 14 هدفًا وصنع 12 في 42 مباراة مع ميلان الموسم الماضي، وارتفعت قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" ولكن هناك قيمة أخرى له قام بصناعتها باستخدام أفكاره التي تتجاوز الحدود التقليدية.

لذلك نحن هنا لا نتحدث عن لياو بطل الدوري الإيطالي، ولكن عن مغني الراب "Way 45" الذي بدأ بالفعل التحضير لمجاله المفضل بعد اعتزال كرة القدم.

أصوات في فرنسا

صاحب الأصول الأنجولية نشأ في البرتغال ولكنه تأثر بالأصوات التي اكتشفها في فرنسا، خلال الفترة التي قضاها مع نادي ليل لتنمو الفكرة في ذهنه كحلم جانبي بخلاف مسيرته كلاعب.

أصوات مثل Migos، Travis Scott، 6ix9ine، Da Baby، Roddy Rich، Meek Mill كانت الأكثر تأثيرًا في لياو، حيث يمثل الراب والهيب هيب وR&B كل ما يتعلق بالموسيقى بالنسبة له.

البداية كانت بظهوره في العديد من المقطوعات لأغاني الراب البرتغالية، بالابتسامة التي تميز وجهه، ليصل الأمر إلى استعداده لإصدار الألبوم الأول.

وقال لياو في تصريحات للصحفية الإيطالية "مارتا بلومي تريبودي":"أنا حقًا أحب موسيقى الراب، وأعتقد أنه يمكنني المضي قدمًا في هذا المجال بعد اعتزالي كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي الأمر يتعلق بالتسلية فقط".

وأوضح:"أحب هذا الفن لأنه يمنحني الفرصة للحديث عن كل شيء يخص حياتي وجميع التضحيات التي قمت بها للوصول إلى مكانتي الحالية".

العودة إلى الجذور

لياو شارك في العديد من مقاطع الفيديو لأغاني الراب، وأطلق على نفسه لقب "Way45" ليكون اسمه المميز في عالم الراب، وأصدر أغنية "Ballin" وهي الأغنية التي لما يحالفها الحظ للانتشار بالشكل المطلوب.

مشاهدات المقطع الرسمي للأغنية على موقع يوتيوب وصلت إلى 285 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "Longe" التي شارك فيها بصحبة مغني الراب "BGANG" لتحصد أقل من ذلك، ولكنها أظهرت بعض الشواهد حول الفكرة التي يريد لياو إيصالها من خلال هذا الفن.

وظهر ذلك من خلال البدلة التي يرتديها أحد المطربين خلال الفيديو بظهور جملة "Son of Ghetto" والتي تمثل الإدراك العملي لأحد أهم قواعد الراب وأصوله، وهي الحديث عن الجذور ومعاناة الأقليات التي يطلق عليها لقب "جيتو" بمختلف بلدان العالم.

الأغنية وصل عدد المستمعين لها لأقل بقليل من 9 آلاف مستمع شهريًا على "سبوتيفاي"، قبل الحدث الأكبر وهو إصدار الألبوم الأول له بعنوان "البداية" في نهاية يناير 2021 والذي احتوى على 7 أغاني راب باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

هل يطرق أبواب جاي زي؟

في 4 ديسمبر 2021 قام ميلان بخطوة كان لياو هو الأكثر سعادة بها، بعدما أعلن النادي الإيطالي عن تعاونه مع شركة "Roc Nation" الخاصة بـ"جاي زي" أحد أشهر وأفضل المغنيين في تاريخ فن الراب.

الشركة العملاقة التي تحدثنا عنها باستفاضة من قبل هنا، تعتبر رائدة في هذا المجال، ولذلك سيكون التحدث الأصعب للياو هو تحقيق حلمه بالعمل مع جاي زي.

وقال لياو عن هذه الخطوة:"في الوقت الحالي أنا معجب جدًا بجاي زي بسبب كل الأشياء التي حققها طوال مسيرته المهنية في هذا الفن".

Entrepreneur, producer but most famously of all a wordsmith whose works have entertained millions: Jay-Z, we wish you a very happy birthday! 🎂#SempreMilan pic.twitter.com/TlpDMoIeM3 — AC Milan (@acmilan) December 4, 2021

وأضاف:"والآن بعد أن أصبحنا على اتصال بفضل ميلان، ربما سأتمكن في المستقبل من الذهاب مباشرة لطرق بابه وجعله يحقق المزيد من المال مع أغنياتي".

والشواهد الحالية تؤكد أن لياو لا يتعامل مع هذا الوعد كمجرد كلام فقط، بل هناك أفعال، حيث يرفض البرتغالي الابتعاد عن الساحة، ويحرص على الظهور من فترة لأخرى.

قام بإصدارة أغنية "Desabafo" منذ 9 أشهر وأصدر الجزء الثاني منها من 3 أشهر، قبل الإصدار الأحدث له بأغنية "Layah" منذ أسبوعين فقط، والتي حققت 55 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب".

الابن هو الابن

والآن مع مجال آخر قرر لياو استثمار ووقته ومجهوده به، ويعتبر من الأكثر شيوعًا بالنسبة لنجوم كرة القدم، وهو عالم الأزياء والموضة، حيث أصدر البرتغالي علامة تجارية فريدة من نوعها بعنوان "Son is Son".

مبدأ الشركة يسير على نفس نهج أغاني الراب، حيث وضعت جملة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام تقول :"لا تنسى أبدًا من أين أتيت".

وتهتم شركة لياو بأزياء الشوارع كما تحب أن تطلق عليها، لتكون ماركة برتغالية من نوع مختلف ويقوم لياو بالترويج لها بنفسه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

لو ألقيت نظرة على الموقع الرسمي لهذه العلامة التجارية والأزياء التي تقوم بتصميمها، ستدرك أن لياو قرر التعبير عن أفكاره هنا أيضًا وليس فقط بكلماته في أغاني الراب.

"الابن هو الابن تجعل أحلامك تتحقق وتطور الأفكار التي تؤمن بها" هذه هي العبارة المكتوبة على الموقع الرسمي للشركة، لتصبح الصورة واضحة بالربط بين ماضي لياو والطريقة التي نشأ بها وحاضره الذي لا يتوقف فيه عن الحلم داخل وخارج الملعب.

المعادلة صعبة جدًا، تطور رياضي ونجاح مع ميلان أصبح بفضله من أفضل اللاعبين بمركز الجناح الأيسر في العالم، وموهبة في الراب، وعلامة تجارية في الأزياء، والرابط بينهم شخص واحد سيكون أمامه الكثير من التحديات للنجاح، والتحدي الأهم على الإطلاق هو عدم الانشغال بالموضة والغناء والذي قد يكلفه المستقبل المبهر الذي ينتظره بالملاعب.

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