جول إنسايدر | خارقة وأخرى تشبهه .. بونجاح وهوس السيارات الفارهة

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

ضيف حلقة اليوم هو أحد أنجح اللاعبي على المستوى العربي والخليجي، الجزائري بغداد بونجاح، الذي حقق الكثير من الألقاب رفقة فريقه السد القطري ومنتخب بلاده، بل أيضًا حقق العديد من الألقاب الفردية.

ولبونجاح العديد من الهويات الأخرى خارج المستطيل الأخضر، فمحارب الصحراء مهووسًا بالسيارات الفارهة، التي دائمًا ما يكون حريصًا على اقتنائها واستعراضها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودائمًا ما تكون السيارات التي يمتلكها بغداد بونجاح، على رأس اهتمامات الجماهير العربية، التي تستعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

سيارة يعشقها منذ الصغر

منذ أن كان بغداد بونجاح لاعبًا في صفوف النجم الساحلي التونسي، وقبل انتقاله إلى السد القطري، وهو يعبر دائمًا عن عشقه للسيارات الفارهة.

الأمر بدأ عندما كان لاعبًا في نادي النجم الساحلي التونسي عام 2014، حيث نشر صورة لسيارة من نوع رنج روفر الشهيرة على حسابه على موقع "إنستجرام"، معبرًا عن إعجابه بها.

وكتب بونجاح تعليقًا على السيارة قائلًا: "المفضلة لدي"، وسط تعليقات من متابعيه يعبرون خلالها عن إعجابهم هم الآخرين بتلك السيارة.

وبعد انتقال بونجاح إلى نادي السد القطري، حرص على شراء سيارة رنج روفر عام 2018، لينشر صورة له مع السيارة الفارهة، والتي نالت هي الأخرى إعجاب الجميع.

السيارة رنجر روفر تصل قيمتها إلى حوالي 250 ألف دولار، أي ما يعادل 900 ألف ريال قطري.

السيارة الأغلى يمتلكها بونجاح

يمتلك بغداد بونجاح واحدة من أغلى السيارات في العالم، وهي الأغلى ضمن السيارات التي يمتلكها النجم الجزائري.

السيارة من نوع "لمبورجيني أوروس فيناتوس"، وهي سيارة ذات مظهر مذهل، نشر بونجاح صورة له برفقة تلك السيارة عام 2018 في قطر.

وأبدى متابعي بونجاح انبهارهم بمظهر السيارة الرائعة، والتي كان حريصًا على التقاط صورة تذكارية برفقتها.

وتبلغ قيمة السيارة لمبورجيني حولي نصف مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و 850 ألف ريال قطري، لتكون هي الأغلى ضمن ما يمتلكه النجم الجزائري.

سيارة رياضية خارقة

النجم الجزائري يمتلك أيضًا سيارة رياضية أنيقة، وتتميز بمواصفات ميكانيكية رائعة، وتصميم هيكلي عصري، والعديد من المزايا التي جعلتها ضمن مصاف السيارات.

بونجاح يمتلك سيارةمن نوع "مكلارين S570"، وهي السيارة الرياضية التي يتم استخدامها في حلبات السباقات، حيث تعتبرها الشركة المصنعة ضمن أبرز جواهر الشركة البريطانية.

تصل سرعة السيارة إلى 328 كيلو متر في الساعة، وقدرتها على التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة، في زمن قدره 3.2 ثانية فقط، ليجعلها سيارة خارقة.

السيارة منتشرة بشكل كبير في الخليج العربي، خاصة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، حيث تبلغ قيمتها 760 ألف ريال سعودي تقريبًا، ما يوازي 740 ألف ريال قطري.

بونجاح والسيارة التي تشبهه

يمتلك أيضًا النجم الجزائري سيارة تشبه أسلوب لعبه داخل المستطيل الأخضر، وهي الألمانية "مارسيدس GLA 200" المميزة.

صفات السيارة الألمانية تتشابه مع بونجاح في القوة والفخامة بجانب السرعة، حيث تتسارع من نقطة الثبات حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في غضون 6 ثواني فقط.

كما أن السيارة الألمانية لا تستهلك وقودًا كثيرًا، بمعنى أنها قادرة على أن تسير مسافات طويلة دون أن ينفد الوقود، مثلها مثل النجم الجزائري الذي يمتلك لياقة بدنية عالية، تساعده على اللعب 90 دقيقة دون الإحساس بأي تعب.

ونشر بونجاح صورة لتلك السيارة داخل منزله، وهو يجلس داخل مسبح المنزل، وهي الصورة التي لاقت إعجاب أكثر من 285 ألف متابع.

السيارة الألمانية تبلغ قيمتها 175 ألف ريال قطري، أي ما يعادل 240 دولار أمريكي.

بونجاح واستعراض سيارته بالتدريبات

خلال عام 2020، تعرض النجم الجزائري بغداد بونجاح لإصابة في العضلة الضامة، ليجري عملية جراحية فيها، ويغيب على إثرها فترة طويلة عن الملاعب.

بونجاح عاد إلى الملاعب في صيف 2020، ليشارك في تدريبات فريقه الجماعية بعد غياب، ولكنه حرص على التواجد في التدريبات رفقة إحدى سياراته الفارهة.

بغداد توجه إلى مقر نادي السد بسيارة "مكلارين" فخمة، ليستعرض جمالها أمام الصحافة وزملائه بصفوف النادي القطري، ليكشف عن تواجده في التدريبات.

ونشر مهاجم السد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية "ستوري" صورة وهو يخرج من السيارة رفقة أحد زملائه بالفريق.

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