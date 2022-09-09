جول إنسايدر | خاتم زمرد من أجل خطوبة راشفورد .. أغلى من راتبه ويساوي دخل نجوم

حلقة إنسايدر هذا الأسبوع تتحدث عن تفاصيل خاتم خطوبة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي يتعدى سعره راتبه ودخل نجوم كبار في كرة القدم.

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

تحدثنا من قبل عن الكثير من الأمور التي تخص حياة النجوم، لكننا لم نتحدث قط عن قطع المجوهرات الخاصة بهم، والقطعة التي سنتحدث عنها اليوم ليست أية قطعة، فهي تخص خاتم خطوبة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد للوسيا لوي.

فقد أعلن نجم الشياطين عن خطبته للوي قبل حوالي شهرين بينما كان في عطلة في لوس أنجلوس قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

فيما يلي دعونا نتحدث عن ذلك الخاتم الذي أثار إعجاب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المتاجر كثفت البحث من أجل الوصول لأصوله وسعره وكافة تفاصيله.

علاقة قديمة للغاية

قبل أن نتحدث عن سعر الخاتم أو خامته أو رأي الخبراء فيه دعونا أولًا نتعمق في طبيعة علاقة راشفورد بلوي خطيبته الحالية وصديقته السابقة.

أول ظهور علني للوي بالقرب من راشفورد كان في مدرجات كأس العالم بروسيا 2018 حيث كانت تقف وتشجع مهاجم المنتخب الإنجليزي في ذلك الوقت.

لكن في الواقع فعلاقة الثنائي تعود إلى ما هو أقدم من 2018 بعض الشيء، حتى أن البعض يرجح أنها صديقة قديمة من أيام الدراسة.

بعد القليل من البحث اكتشفنا أن علاقة الثنائي تعود للعام 2015 حيث كان عمر راشفورد وقتها 15 عامًا فقط بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

قيمة لوي لدى راشفورد بكل تأكيد تتخطى القيمة القياسية الخاصة بخاتم الخطوبة، بالأخص بعد أن عرفنا أن علاقتهما قديمة للغاية.

خطة الزواج

بحسب ما ذكر مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة "مترو" فراشفورد يخطط للزواج من لوسيا في مايو أو يونيو 2023 بعد انتهاء الموسم الجاري بشكل مباشر.

لا عجب إذًا أن راشفورد كان قد خطط جيدًا للغاية من أجل التقدم لخطبة لوسيا ومنحها خاتم بتلك القيمة الضخمة التي تتجاوز راتبه وراتب الكثير من نجوم الدوري الإنجليزي، لكن تلك نقطة أخرى دعونا نعود لها لاحقًا.

الشخص المقرب من راشفورد قال: "ماركوس كان يخطط لهذا الحدث منذ فترة بعيدة، وكان يسعى بكل ما يملك لأن يجعله مميزًا، كلاهما سعيدان للغاية الآن".

وأضاف: "الاحتفال بالخطوبة اقتصر على مجموعة من الأصدقاء ودائرة مغلقة من الأشخاص، من ضمنهم جيسي لينجارد".

واختتم بكشف المزيد من التفاصيل عن مدى عمق العلاقة بين الثنائي: "لوسيا كانت جزءًا كبيرًا للغاية من حياة راشفورد منذ أيام المدرسة".

قيمة خاتم الخطوبة

أحد محلات المجوهرات الشهيرة في إنجلترا ويدعى "ستيفن ستون ستور" ظل يبحث ويستقصي من أجل معرفة أي تفصيلة عن خاتم الخطوبة.

لكن راشفورد ظل لحوالي شهر لا ينشر صور تفضح الخاتم وتفاصيله، حتى وقع في الخطأ أخيرًا في يوليو الماضي بعد حوالي 30 يوم من الخطوبة ونشر صورة ليد صديقته.

يقول بيان نشره الموقع الخاص بالمتجر: "كنا ننتظر بعض الصور الخاصة بخاتم خطوبة لوسيا لأكثر من شهر منذ أن أعلن راشفورد عن الأمر، وأخيرًا نشر راشفورد بعض الصور عبر يومياته في إنستجرام".

زاشري ستون أحد الخبراء داخل المتجر ومديره العام ألقى نظرة أدق وأقرب على الخاتم وقال عنه: "كنا نعرف دائمًا أن خاتم لوسيا سيكون مذهل، وبالفعل لم تخذلنا، فالخاتم يتضمن وجود جوهرة بقطع على شكل الزمرد، خيار يتناسب مع كل الأوقات، ويصلح كخاتم كلاسيكي وجديد في نفس الوقت".

وأضاف: "ذلك الشكل من الجواهر هو الأشهر بينهم جميعًا، والعديد من السيدات الشهيرات يرتدين مثله، بما فيهم باريس هيلتون وبيونسيه وغيرهن".

وأردف: "الجوهرة التي تتوسط الخاتم هي حوالي سبعة قيراط، ويتم تقديرها ماليًا بـ 290 ألف يورو".

قيمة تتجاوز بعض الرواتب، وعلى رأسها راتب راشفورد

لنسهل الأمر عليكم للمقارنة بين قيمة الخاتم ورواتب بعض النجوم حول العالم، سنقول لكم أمرًا بسيطًا، قيمة الخاتم بالجنيه الاسترليني هي 250 ألف بينما يبلغ إجمالي راتب راشفورد الأسبوعي 200 ألف.

لو قمنا بالقياس على ذلك سنجد مثلًا أن راتب برونو فيرنانديش هو 240 ألف فقط، أي أقل من قيمة الخاتم بحوالي عشرة الآلاف.

أما هاري ماجواير صاحب الرقم القياسي بالنسبة لمدافع في مانشستر يونايتد فراتبه 190 ألف فقط، والوافد الجديد كريستيان إريكسن لا يتجاوز راتبه الـ 150 ألف.

بجولة سريعة في رواتب مانشستر سيتي وليفربول سنجد أن الخاتم تتجاوز قيمته رواتب رودري وروبن دياش وبرناردو سيلفا وحتى رياض محرز وفيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينيو بالإضافة إلى الراتب السابق لمحمد صلاح قبل تجديد عقده مؤخرًا.