جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم

نجم الأهلي والنصر السابق حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال والاستثمار

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه..

لُقب في الملاعب الخضراء بالولد الشقي، لسرعته ومهارته وانطلاقاته القوية، لكنه لن يكن شقيًا فقط في كرة القدم، بالمعني الإيجابي بالطبع، بل كذلك خارجها وتحديدًا في الاستثمارات والأعمال التجارية.

حديثنا عن النجم السعودي حسين عبد الغني الذي بدأ مسيرته الرياضية مع الفريق الأول للنادي الأهلي عام 1995 ولمع اسمه حين سجل هدف تأهل المنتخب الأولمبي السعودي لأولمبياد أتالانتا 1996 وحظي بمسيرة مذهلة على صعيد الأندية والأخضر قبل أن يُعلن اعتزاله في أكتوبر 2020..

Shahid

الأطول بالملاعب والأغنى عربيًا

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نجاح عبد الغني، الذي يُعد آخر لاعبي جيل التسعينات الذهبي اعتزالًا للكرة وصاحب أطول مسيرة كروية في السعودية، لم تتوقف عند حدود الملاعب الخضراء والـ90 دقيقة، بل امتدت لعالم المال والأعمال والاستثمارات التجارية مما جعله أحد أغنى اللاعبين العرب على مدار العقود الماضية.

صاحب الـ45 عامًا حصد بالفعل أموالًا كثيرة من خلال مسيرته الكروية، سواء من لعبه للأهلي والنصر داخل المملكة، أو قضائه لموسم واحد معارًا مع الريان القطري، والأهم من خلال احترافه في أوروبا، وهو أحد اللاعبين القلائل في تاريخ السعودية الذين جربوا حلاوة اللعب في القارة العجوز.

عبد الغني لعب مع نادي نيوشاتيل زاماكس السويسري موسم 2008-2009 قبل أن يعود للسعودية ويرتدي قميص النصر في مفاجأة من العيار الثقيل، وبعدها خاض تجربة أخرى مع فيريا البلغاري موسم 2017-2018 قبل العودة للوطن مجددًا واللعب لنادي أحد ثم الأهلي ثم الاعتزال.

هذه التجارب الخارجية أدرت أموالًا جيدة على اللاعب السعودي وجعلته، بجانب أعماله التجارية، حسب تقرير نُشر في صحيفة الرياضية السعودية عام 2011 أغنى اللاعبين العرب بثروة قُدرت بـ23 مليون دولار أمريكي.

السياحة بابه الأول لعالم الاستثمارات

al nassr twitter

صحيفة النادي السعودية كانت قد نشرت تقريرًا ومقابلة مع عبد الغني حين كان يلعب في سويسرا، وقد تحدثت عن بداياته "التجارية" بالإشارة إلى أن مشروعه الأول كان استئجار منتجع سياحي بحري وإعادة تأهيله وتجهيزه بالبرامج الترفيهية اللازمة مع مجموعة من أصدقائه، وقد حقق منه ربحًا كبيرًا شجعه فيما بعد لتكرار التجربة لكن مع فندق 4 نجوم تلك المرة وكانت ناجحة كذلك.

عبد الغني كان مرنًا في الملعب، حيث أجاد اللعب في مراكز الظهير الأيسر والجناح الأيسر والوسط المدافع وقلب الدفاع، وهو ما جعله يحصد الكثير من الإعجاب والنجاح من جميع المدربين الذين عمل تحت قيادتهم، وقد كانت تلك كذلك ميزته وإيجابيته الكبيرة في عالم الأعمال.

انفجاره الاستثماري

al nassr twitter

النجم المتوج بكأس آسيا 1996 لم يحصر نفسه في مجال استثماري واحد، بل تعددت مشاريعه وأعماله التجارية واستثماراته لأمواله التي جمعها من كرة القدم، إذ عمل في قطاع السياحة والترفية والسيارات وبيع المجوهرات وأخيرًا المستشفيات والمراكز الطبية.

هذا الأمر ساعده بالطبع على تحقيق نجاحات مالية كبيرة وتفادي أي أزمات أو ظروف سلبية قد تؤثر على أي جانب من استثماراته، وقد جعله هذا كله في النهاية يعيش حياة رغيدة بعد اعتزال اللعب عكس العديد من لاعبي جيله الذين عانوا كثيرًا من الديون والفقر بعد تعليقهم أحذيتهم والتوقف عن لعب الكرة.

عبد الغني اتجه بعد تجاربه الاستثمارية الأولى إلى إنشاء المطاعم والمقاهي (الكافيهات)، وقد بدأ بكافية ماجيك في شارع التحلية الرائع في جدة وبعدها أضاف له عدة مطاعم ومقاهي أخرى من فئة الـ5 نجوم، قبل أن تحدث النقلة النوعية في مسيرته التجارية باقتحام عالم السيارات، خاصة أنه من هواة جمع السيارات الفارهة.

النجم الذي شارك 3 مرات مع الأخضر في نهائيات كأس العالم بدأ بتأسيس شركة لتأجير السيارات ثم افتتح معرضًا لبيع السيارات الفارهة من أفخم العلامات التجارية المعروفة، وقد نجحت تلك المشاريع بامتياز وأصبحت من الأكبر في السعودية.

طموح عبد الغني لم يكن له حدود أبدًا في عالم التجارة والأعمال، ولذا تمددت أعماله إلى تجارة الذهب والمجوهرات وهي تجارة والده وعائلته على مدار أعوام، ويمتلك اللاعب حاليًا عدة محال في مختلف مدن السعودية.

وقد أظهر خطاب في مارس 2020 موجه لوزير الصحة السعودي "توفيق الربيعي" امتلاك اللاعب لمجموعة تجارية باسم "مجموعة حسين عبد الغني"، وقد ظهر في الخطاب شعارات لعدة علامات تجارية تمتلكها المجموعة أبرزها مطعم نيويورك فرايز (NYF) ومطعم "شيبس أند ديبس" ومطعم مختص بالطعام التركي باسم "رامونتي".

دوره الاجتماعي الأهم:

al nassr twitter

نشاطات واستثمارات عبد الغني التجارية جعلته اللاعب الأغنى في السعودية وأحد الأغنى في المنطقة العربية، لكن الجميل عدم تخلي اللاعب عن دوره الاجتماعي في محيطه، بدءًا بأصدقائه وجيرانه وأقاربه ومرورًا بناديه الأهلي ونهاية بوطنه السعودية.

العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن دور اللاعب في مساعدة ناديه على تحمل بعض الأعباء المالية، وقد أشار تقرير لصحيفة الاقتصادية عام 2008 إلى مساعدة عبد الغني لزملائه اللاعبين الشباب ومساهمته في توفير الميزانية اللازمة لنقل الفريق بطائرات خاصة لخوض بعد المباريات في البطولات المحلية والخارجية وتحمل نفقات تزيين المدرج باللافتات والصور الجميلة.

دور اللاعب المجتمعي ومبادراته الخيرية لم تظهر للعلن لرغبته في ذلك كما يبدو، لكن تم الحديث عنها بقوة بعد تداول الخطاب الذي تحدثنا عنه سابقًا وكان موجهًا لوزير الصحة السعودي عام 2020.

عبد الغني خلال ذلك الخطاب، والذي ظهر للعلن عبر حساب الأهلي على تويتر، وضع جميع الكوادر البشرية الخاصة بمجموعته التجارية تحت تصرف وزير الصحة لمواجهة جائحة كورونا التي أصابت العالم عام 2020.

عبد الغني أكد في تصريحات متلفزة أن تلك المبادرة أقل ما يُمكن تقديمه للوطن في تلك الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أنه لم يصله رد على خطابه لكنه يتمنى المساعدة والمساهمة في مواجهة السعودية لجائحة كورونا.

Shahid

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