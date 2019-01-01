جوليو سيزار: لا مقارنة بين كونتي ومورينيو

جوليو سيزار يتحدث عن جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي كمدربين لإنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال حارس مرمى نادي إنتر الإيطالي والمنتخب البرازيلي سابقًا جوليو سيزار إن أنطونيو كونتي مدرب كبير ويقدم عملًا رائعًا مع النيراتزوري.

وظهر جوليو سيزار مساء أمس الإثنين خلال حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واجتمع سيزار بعدد من لاعبي الجيل التاريخي لإنتر وبالمدرب جوزيه مورينيو، ليتحدث عن المدرب البرتغالي ويرفض أن يكون هناك مجال لمقارنته بكونتي.

وحول ذلك، قال سيزار: "إنتر كونتي فريق رائع، حين رأيته شعرت أنه فريق منظم وصعب وجميل، وظهرت عليه بصمة المدرب منذ البداية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "عندما التقيت به في الجولة التحضيرية في آسيا وقفت على قيمة العمل الذي يقوم به، ما زلت عند رأيي بأنه سيستطيع المنافسة على لقب الدوري حتى النهاية وقد يفوز به"

وتابع: "لا مجال للمقارنة بين مورينيو وكونتي، كلاهما مدرب رائع ولديه أسلوب مختلف ومتفرد، المشجعون يحبون جوزيه لأنه قام بأشياء لا تصدق وجلب الثلاثية التاريخية، آمل أن يسير أنطونيو على نفس الطريق"

وأردف: "كان هناك شكوك لدى البعض حول كونتي بسبب ماضيه مع يوفنتوس، إنها آراء سخيفة، هو رجل محترف ويعرف حجم النادي الذي يعمل به وطموحاته، 9 سنوات بدون التتويج بلقب الدوري الإيطالي هي فترة طويلة بالنسبة لإنتر، وأتمنى أن تنتهي هذا العام"

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يذكر أن جوليو سيزار قد كان أحد أهم عناصر تشكيل إنتر الذي حقق الثلاثية التاريخية في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو الذي فضله على تولدو.