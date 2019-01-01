جوليانو يوجه رسائل مهمة لجماهير النصر قبل مواجهة الوحدة الإماراتي

لاعب نادي النصر يحث جماهير ناديه على الحضور بكثافة أمام الوحدة الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب البرازيلي جوليانو لاعب فريق نادي النصر السعودي، من جماهير فريقه بالتواجد غدٍ الأثنين، في ملعب مباراة فريقهم أمام الوحدة الإماراتي.

النصر السعودي سيواجه الوحدة الإماراتي مساء غدٍ الإثنين، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

جوليانو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "حضور الجماهير وبكثافة غدًا أمر مهم، لأن لهم تأثير كبير معنا".

اللاعب البرازيلي تابع: "بالنسبة للمباراة لا توجد مباريات سهلة، نحن مستعدين بشكل جيد لمباراة الغد".

جوليانو أردف: "المدرب معنا ويقدم لنا التوجيهات المناسبة، أنا وزملائي نأمل أن نقدم مستوى جيد في المباراة، ونحن واثقون من ذلك".

وأشار إلى جاهزيته حيث قال: "أنا جاهز تمامًا ولا أشعر بأي ألم، وكل ما أحتاجه هو المشاركة في مباراة الغد".

وواصل: "مفاجأة بالنسبة لي أن يكون بيع التذاكر قليل حتى الآن، لأن غدًا أول مباراة لنا في الموسم، واختتمنا الموسم الماضي ببطولة، والمفترض أن تكون الجماهير سعيدة، وتتواجد في الملعب معنا".

واختتم جوليانو تصريحاته قائلًا: "توجيه الجماهير لرسائل الدعم لنا في مواقع التواصل الاجتماعي لا يكفي، إذا لم يكونوا معنا في الملعب غدًا".

ويحتاج النصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام في الرياض غدًا الأثنين، قبل مباراة العودة التي ستقام بالإمارات.