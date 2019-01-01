فيتوريا ينتظر التقرير الطبي لحسم موقف جوليانو

هل سيلعب ضد الوحدة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل النصر تدريباته الإعدادية للموسم الجديد في البرتغال وسط ترقب وانتظار المدرب روي فيتوريا التقرير الطبي لنجم الفريق "جوليانو" لحسم موقفه من اللعب أمام الوحدة من عدمه.

وتعرض صانع الألعاب البرازيلي لإصابة عضلية غاب على أثرها عن المران خلال الأيام الأخيرة، ويخضع حاليًا لتدريبات خاصة ضمن برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بعدما تخطى مرحلة العلاج من الإصابة في العضلة الخلفية.

الفيصلي ينفي "الربا" ويُصعد شكواه ضد النصر

ولم تشهد التدريبات الخاصة أكثر من الجري حول الملعب، تمهيدًا لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية مع زملائه.

وينتظر فيتوريا حاليًا التقرير الطبي الخاص باللاعب والذي سيُحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وبناءً عليه ستُحدد قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم.

وتتوقع عدة مصادر صحفية أن يُقدم النصر على حذف اسم جوليانو من قائمته الآسيوية واستبداله بنور الدين أمرابط في حال تأكد غيابه عن مواجهة دور الـ16.

وكان بطل الدوري السعودي قد استعاد خلال الأيام الماضية لاعبيه عبد العزيز الجبرين ووليد عبد الله بعد شفائهما من الإصابة.

ويلعب النصر ظهر اليوم ثالث مبارياته الودية في البرتغال، إذ سيواجه إشتوريل برايا ضمن استعداداته للموسم الجديد والذي سيبدأ بالموقعة الآسيوية.