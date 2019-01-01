جوليانو: العودة في النتيجة أمام السد تمنحنا الثقة في الإياب

النصر خطف فوزًا هامًا على السد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث جوليانو لاعب النصر السعودي عن الفوز على السد القطري ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

وكان النصر خطف الفوز أمام السد بهدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب دور ربع النهائي، على ملعب الملك "فهد" الدولي بالسعودية.

وقال جوليانو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " سعيد جدًا ليس فقط من أجل النتيجة بل من أجل الأداء، أظهرنا شخصيتنا ولم نغير من طريقة لعبنا رغم التأخر بالنتيجة".

وأضاف: "تمكنا من العودة بشكل مثالي، ومستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب"، مشيرًا إلى صعوبة اللقاء على ملعب السد.

ويسعى النصر للحفاظ على الفوز في الذهاب بتحقيق نتيجة إيجابية في الإياب، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.