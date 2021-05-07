جولة حاسمة ومخاوف من مقالب الصغار .. مصير الدوري الإسباني بين رباعي المقدمة!

من يرفع كأس الدوري الإسباني وكيف هي فرص أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية في التتويج بالبطولة؟!

في الـ 23 من شهر مايو الجاري سنعرف من هو الفريق المتوج بلقب الدوري الإسباني، قد يكون الإعلان الرسمي قبل ذلك، لكنه بكل تأكيد لن يكون بعد هذا التاريخ.

أربع جولات فقط هي المتبقية من الدوري الإسباني في الموسم الجاري، وهي البطولة التي شهدت العديد من التقلبات، بعد أن كان أتلتيكو مدريد قادرًا على حسمها لصالحه منذ جولات بعيدة.

الآن تتنافس أربعة فرق على الصدارة، لكن فرص كل فريق تختلف عن الآخر، دعونا نستعرض موقف برشلونة وريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية قبل أيام قليلة من انتهاء المسابقة.

أتلتيكو مدريد - الوضع الحالي

الفريق العاصمي يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني منذ أسابيع بعيدة، وترفض كافة الأندية المنافسة كل الهدايا التي يمنحها لهم.

الفريق يملك في الوقت الحالي 76 نقطة على صدارة ترتيب البطولة، بعد أن لعب 34 مباراة حتى الآن.

المباريات المتبقية

أول مباراة هامة لأتلتيكو مدريد من اللقاءات الأربعة المتبقية هي مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو مساء السبت.

وبعدها يستضيف الفريق نظيره ريال سوسييداد على ملعبه في الـ 12 من مايو، ومن بعده يستضيف أوساسونا في الـ 16 من الشهر الجاري، ويختتم مواجهاته بلقاء بلد الوليد خارج أرضه في الـ 23 من الشهر.

حظوظ أتلتيكو مدريد

هو الوحيد بين رباعي المقدمة الذي يملك أمره بين يديه، ففوزه بكل اللقاءات يعني بالضرورة التتويج بلقب الدوري الإسباني.

كما أن مباريات ما بعد برشلونة هي الأسهل بين الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإسباني، لذلك يملك النسبة الأكبر في التتويج باللقب.

إشبيلية - الوضع الحالي

النادي الأندلسي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 70 نقطة، ويبدو أنه الأبعد عن الأربعة عن لقب البطولة.

حتى أن فرصة احتلاله لمركز غير الرابع صعبة لعدة اعتبارات حتى حال فاز على ريال مدريد، لعدم وجود فارق واضح بين المركزين الثالث والرابع في الدوري الإسباني، ولضمانه التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفعل

المباريات المتبقية

أول مباراة قادمة لفريق إشبيلية ستكون ضد ريال مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني مساء الأحد على ملعب الملكي.

بعدها يستضيف فالنسيا على ملعبه في الـ 12 من مايو ومن بعده يحل ضيفًا على فياريال في الـ 16 من الشهر الجاري، ويختتم مباريات الموسم ضد ديبورتيفو ألافيس في الـ 23 من الشهر.

حظوظ إشبيلية

النادي الأندلسي هو الأقل حظوظًا في التتويج بلقب الدوري كما ذكرنا من قبل، فمركزه الحالي وعدد النقاط التي يملكها تحتاج لمعجزة للتويج باللقب، في ظل بقاء أربعة لقاءات فقط متبقية في البطولة.

ريال مدريد - الوضع الحالي

النادي الملكي يملك في الوقت الحالي 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وهو نفس رصيد برشلونة صاحب المركز الثالث، لكن النادي العاصمي يتفوق في المواجهات المباشرة.

المباريات المتبقية

تبدأ مباريات ريال مدريد بمواجهة غاية في الصعوبة أمام إشبيلية على ملعب النادي الملكي وهذه هي المباراة الأصعب بينهم نظرًا لترتيب الفريقين.

بعد ذلك يلعب المباراة الأسهل بين كل المتبقي ضد غرناطة في ملعب الأخير في الـ 13 من مايو، ويحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو في الـ 16 من الشهر نفسه، وينهي مبارياته في البطولة بلقاء فياريال في الـ 23 من الشهر الجاري.

حظوظ ريال مدريد

لا يمكن لريال مدريد التتويج بلقب الدوري الإسباني حتى لو فاز بكل المباريات المتبقية له في البطولة إلا لو نجح برشلونة في الفوز على أتلتيكو مدريد.

النادي الملكي حظوظه مرتبطة بأقدام نجوم برشلونة، الذين بأنفسهم يعولون على نجوم ريال مدريد للتعثر في إحدى المباريات المقبلة.

برشلونة - الوضع الحالي

النادي الكتالوني في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 34 جولة وفي رصيده 74 نقطة مثله مثل ريال مدريد صاحب المركز الثاني لكن الأخير يتفوق بالمواجهات المباشرة.

المباريات المتبقية

أول مواجهة برشلونة ستكون ضد أتلتيكو مدريد مساء السبت على ملعب كامب نو، لذلك فالأفضلية في تلك المباراة للنادي الكتالوني.

بعد ذلك يجد الفريق نفسه ضيفًا على ليفانتي في الـ 11 من مايو، ويستضيف سيلتا فيجو العنيد في الـ 16 من الشهر الجاري، بعد ذلك يختتم لقاءات البطولة ضد إيبار خارج ملعبه في الـ 23 من الشهر.

حظوظ برشلونة

النادي الكتالوني مصيره كان في يده في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه يصر على أن يتركه في أقدام غيره من الفرق.

فوز برشلونة بما تبقى من مباريات يؤمن لريال مدريد لقب الدوري الإسباني حال فاز الملكي بما تبقى من مواجهاته.

وتتعلق آمال فوز النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني بأقدام فرق إشبيلية وغرناطة وأتلتيك بيلباو وفياريال.