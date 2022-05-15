جولة الحسم في الدوري الإسباني .. برشلونة وصيفًا وإشبيلية يتأهل للأبطال

أقيمت مساء الأحد بقية مباريات الجولة 37 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-22 في توقيت واحد، بعد أن انطلقت يوم السبت بمواجهة إسبانيول وفالنسيا.

البداية كانت مع ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، الذي تعادل خارج أرضه مع قادش بنتيجة 1-1.

ريال مدريد افتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق فقط عن طريق ماريانو دياز، بعد عمل فردي رائع من البرازيلي رودريجو.

فيما تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه روبن سوبرينو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة سكنت شباك النادي الملكي.

فيما اكتفى برشلونة، وصيف الترتيب، بتعادل سلبي خارج أرضه أمام خيتافي، في لقاء شهد العديد من التغييرات في تشكيل "البلوجرانا".

تعادل برشلونة ضمن له المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وبالتالي المشاركة بشكل رسمي في النسخة المقبلة من بطولة السوبر الإسباني.

قمة الجولة، التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" انتهت بالتعادل 1-1، ليتواصل الصراع على المركز الثالث حتى الجولة الأخيرة.

أتلتيكو مدريد افتتح التسجيل عن طريق مدافعه خوسيه ماريا خيمينز في الدقيقة 30، وتمكن النجم المغربي يوسف النصيري من تعديل النتيجة لصالح الفريق الأندلسي في الدقيقة 85.

فيما نجح أتلتيك بيلباو في الفوز على أوساسونا بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

وبالنتيجة ذاتها، حقق ريال بيتيس الفوز على غرناطة، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس.

كما حقق سيلتا فيجو الفوز على إلتشي بنتيجة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.

فيما نجح ليفانتي من تحقيق الفوز على ألافيس بنتيجة 3-1، ليصعد ليقانتي إلى المركز 19 ويتراجع ألافيس إلى مؤخرة الترتيب.

كما فاز ريال مايوركا على رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، وهي ذات النتيجة التي فاز بها ريال سوسييداد على فياريال.