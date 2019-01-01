جوشوا كيميتش يبرهن على كونه الجوكر الأبرز في العالم

في جميع المراكز.. نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش يبرهن على جودته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم الألماني الشاب جوشوا كيميتش أحد أهم الأعمدة الأساسية في بايرن ميونيخ، ليس فقط لجودته العالية، بل لكونه أكثر لاعبي الفريق تنوعًا على الإطلاق.

وخسر بايرن ميونيخ مواجهته الأخيرة أمام باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت الماضي، ولكنه خرج بإيجابية كبرى من هذه المباراة تدعى كيميتش.

أمام ليفركوزن لعب بايرن ميونيخ بدون مانويل نوير وآريين روبين وتياجو ألكانتارا وفرانك ريبيري، لذا شارك كيميتش في وسط الملعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقدم كيميتش أداء كبيرًا في وسط الملعب على خلفية أدائه الرائع كظهير أيمن، ومع تقدم دقائق المباراة اقترب كيميتش من منطقة جزاء ليفركوزن في مركز أقرب لصانع الألعاب.

المثير للدهشة في الأمر أن كيميتش يستطيع التطبع بطباع أي مركز يلعب فيه وبسرعة قياسية، ما يجعله مناسبًا لكل خطط الفريق المحتملة.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن جوشوا كيميتش كان قد صعد إلى الفريق الأول مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وهو نفسه الذي غير مركزه إلى الظهير الأيمن.