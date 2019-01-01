جوشوا زيركزي: الموهبة الهولندية التي آبقت على آمال البايرن في البوندسليجا

البديل الذهبي للعملاق البافاري

من الصعب على أي لاعب شاب الدخول إلى أحد الفرق الكبرى في أوروبا وإحداث تأثير فوري، وبالنسبة للاعب يافع خاض فقط 4 دقائق في المستوى الأول من كرة القدم فالأمر أكثر صعوبة.

لكن جوشوا زيركزي فعل ذلك..

مع تعادل بايرن ميونيخ 1/1 أمام فرايبورج في مباراته قبل الأخيرة قبل العطلة الشتوية، استعان المدرب هانز فليك بلاعبه الشاب زيركزي على مقاعد البدلاء ليمنحه أول مباراة له في الدوري وعلى حساب فيليب كوتينيو، الذي كان قبل ثلاثة أيام فقط سجل ثلاثية في مرمى فيردر بريمن.

بجانب مقعد الصحفيين صرخ أحد مشجعي بايرن ميونيخ معترضًا "لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا، إننا متعادلين ونجلب أحد الهواة في الوقت الإضافي؟!".

بعد 104 ثوانٍ بالضبط، وبعد أن لمس زيركزي الكرة مرة واحدة فقط، تحول هذا الغضب إلى ابتهاج.

من أول لمسة منح اللاعب الهولندي بايرن التقدم، قبل أن يحسم سيرجي جنابري الأمور بالهدف الثالث، لكن بقى ما فعله زيركزي على ألسنة الجميع.

وأمام فولفسبورج في المباراة الأخيرة، عانى بايرن مرة أخرى لاختراق دفاعات منافسه، وهنا تحول فليك مرة أخرى إلى زيركزي، وهذه المرة احتاج 7 دقائق قبل أن يؤمن الفوز مرة أخرى لبايرن منقذًا إياه في مباراتين على التوالي.

لولا اللاعب كان بايرن سيكون بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر لايبزيج، لكنه الآن بفارق 4 نقاط فقط.

يلعب زيركزي مع بايرن منذ عام 2017 بعد أن تغلب البطل الألماني على منافسة قوية للحصول على خدماته من فينورد. شهد موسمه الأول مع فريق النادي تحت 17 سنة تسجيله 15 هدفًا وتسع تمريرات في 16 مباراة، مما أتاح له الفرصة لقضاء فترة التحضيرات قبل الموسم مع الفريق الأول.

كانت سنته الثانية مشجعة تمامًا، حيث سجل 12 هدفًا في 14 مباراة مع فريق بايرن لأقل من 19 عامًا بالإضافة إلى أربعة أهداف لبايرن ميونيخ الثاني. ومع ذلك، لم يكن من المتوقع أن يكون لديه هذا التأثير على الفريق الأول في وقت قريب، حتى على الرغم من أن الجميع في النادي يعرف حقيقة موهبته.

وقال سيباستيان هونيس، الذي عمل مع زيركزي في تشكيلة منتخب هولندا تحت 19 سنة، لجول وسبوكس في مارس: "إنه بالتأكيد مهاجم مميز لا يمكن العثور عليه كثيرًا في كرة القدم الحديثة".

"إنه طويل القامة ورياضي ، لكنه لا يزال يتمتع بحركة سلسة وحركة قوية. إنه أيضًا ذو قدمين وقوي في المواقف الفردية".

المدير الرياضي حسن صالحميزيتش لنادي بايرن ميونيخ تحدث عن إمكانات نجم منتخب هولندا تحت 19 عام بعد عرضه الرائع أمام فرايبورج، وقال للصحفيين "إنه ولد جيد حقًا وأحد أعظم المواهب في أكاديميتنا. إنه طويل القامة، ولديه قدرة في السيطرة على الكرة وتقنية جيدة جدًا".

"من خلال التدريب مع كبار اللاعبين، سيتعلم الكثير وسيتطور بالتأكيد ليصبح لاعبًا جيدًا حقًا يتمتع بمستوى جيد".

أحد اللاعبين الذين يُزاملهم زيركزي في الملعب هو دافيد ألابا، الظهير المخضرم الذي خاض ما يقرب من 250 مباراة مع بايرن، والذي تأثر كثيرًا بما شاهده من الموهوب الهولندي.

وقال الظهير النمساوي "اندمج جوشوا في الفريق منذ اليوم الأول وهو يلتقط الأمور بسرعة ويريد أن يتعلم دائمًا. من الجيد جدًا أن تتم مكافأته".

"إنه صبي لديه الكثير من الإمكانا. لديه موهبة ليست لدى الجميع. لكن الموهبة وحدها ليست كافية. يجب أن يحاول بالتأكيد العمل أكثر".

هذه مشاعر يشاركها أولي هونيس، الذي أضاف "مثل كل المواهب في سنه، لا يزال عليه أن يعمل على نفسه باستمرار. يجب أن يعلم أنه لم يحقق شيئًا بعد ولا يرضيه أبدًا ما تحقق. يجب أن يكون هدفه هو تحقيق أفضل ما يمكن".

يستمتع اللاعب حاليًا بالعطلة الشتوية وبأعياد الميلاد، ويستعد لمواصلة كتابة قصته الخيالية بعد العودة.