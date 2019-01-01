مورينيو: لست من باع صلاح والمركز الثاني مع يونايتد كان انجازًا

جوزيه مورينيو يرفض الإشارة له على أنه من قام ببيع محمد صلاح من صفوف تشيلسي ويؤكد أن احراز المركز الثاني في مانشستر يونايتد كان انجازًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد عن نفسه ضد الاتهامات التي تطوله بأنه هو من باع المصري محمد صلاح من صفوف البلوز.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها مورينيو لصالح شبكة "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أنه لم يرد أن يبيع محمد صلاح.

وقال مورينيو: "التقارير تقول إنني من بعت محمد صلاح وذلك ليس بصحيح، أنا من قمت بشرائه، عندما شاهدته مع بازل وقعت في حبه وقاتلت ليأتي لتشيلسي رغم امتلاكنا لويليان وهازارد في ذلك والوقت، وكنت أرى أنه في حاجة للوقت وللانتظار من أجل الدقائق، وقتها كان جناح يميل للداخل على عكس ما هو الآن".

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وأضاف: "هو أراد الحصول على الدقائق وذلك لم نستطع أن نمنحه أياه، ومن تجربتي أردت أن أعطيه خبرة في دوري قوي بدنيًا وفنيًا كالدوري الإيطالي ومع فريق لا يعاني من ضغوط المنافسة على اللقب مثل فيورنتينا".

وأكمل: "علاقتي به كانت ولا تزال جيدة للغاية، أعتقد أنه كان سعيدًا بانتقاله لإيطاليا لأن كل شيء سار على ما يرام، لكنني كنت صاحب قرار الإعارة فقط، البيع النهائي كان قرارًا قادمًا من إدارة النادي".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن حصوله على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بالموسم الماضي وقال: "عندما أقول انه انجازًا الجميع يتصور أنني مجنونًا لأنني أمتلك 25 لقبًا لكن أيًا منكم لا يعرف ما الذي كان يجري خلف الكوالي