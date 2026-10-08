غضب جوزيه مورينيو من كيليان مبابي يشعل ريال مدريد .. والجمهور يتجهز لمعاقبته أمام فياريال

يلعب كيليان مبابي دوراً كبيراً في حالة الاضطراب التي تسود ريال مدريد حالياً. النجم الفرنسي إبان إصابته في التوقف الدولي الأخير شوهد وهو يركب الدراجة برفقة صديقته إستر إكسبوسيتو في جبال الألب.

وقد وجه جوزيه مورينيو؛ المدير الفني للمرينجي، توبيخًا شديدًا لمبابي عند عودته إلى مدريد. فالمدرب البرتغالي غاضب جدًا من رحلة ركوب الدراجات التي قام بها مهاجمه.

وفي الشهر الماضي، كان قد صرح غاضبًا بأن «لاعب ريال مدريد يظل دائمًا لاعبًا في ريال مدريد، حتى في أوقات فراغه». وشدد مورينيو على أن التزلج وركوب الدراجات أمران «غير مقبولين» لهذا السبب.

كما أن الأجواء في غرفة الملابس لا تزال متجمدة في ريال مدريد. حتى مورينيو لم يتمكن من تغيير ذلك.

المباريات التالية ريال مدريد الدوري الإسباني 15:00 فياريال

ووفقًا للصحفي أنطون مينا، فقد وقعت مؤخرًا مواجهة جسدية جديدة بين لاعبين لم يتم الكشف عن هويتهما.

في الموسم الماضي، تبادل أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي اللكمات. واضطر الأخير إلى الغياب عن بضع مباريات مع ريال مدريد.

على جانب آخر، تؤكد صحيفة "سبورت" أن جماهير ريال مدريد تتجهز لإطلاق صافرات الاستهجان ضد مبابي، في المواجهة المقبلة أمام فياريال، المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

فبخلاف رحلاته إلى باريس وسويسرا مع صديقته خلال فترة التوقف، الجمهور غير راضٍ عن مستواه الفني، فالفارق الكبير بين التوقعات وأدائه اليومي كبير، والفرنسي يظهر عدم انسجامه مع زملائه في ريال مدريد.

إلى جانب هذا، تزعم "سبورت" أن جمهور الملكي يشعر بحالة من النفور تجاه مبابي على إثر نبرة التعالي التي اتسمت بها تصريحاته المستمرة عن أحقيته في الحصول على جائزة الكرة الذهبية 2026.