فيديو | حوار حصري مع جوزيه مورينيو حول عودته إلى ريال مدريد وليونيل ميسي وحلم إنجلترا في كأس العالم

ينضم المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو، إلى أديبايو أكينفينوا في بودكاست «Beast Mode On»، حيث يتحدث حصريًّا عن عودته المثيرة إلى عملاق الدوري الإسباني، وكأس العالم، وما إذا كانت إنجلترا ستتمكن أخيرًا من إنهاء 60 عامًا من المعاناة، بالإضافة إلى بعض التجارب السعيدة والمؤلمة التي مر بها في مسيرته التدريبية حتى الآن. كما يتحدث مورينيو بصراحة عن الفترة التي قضاها في توتنهام، والطبيعة المثيرة للجدل لإقالته قبل أيام قليلة من نهائي كأس الرابطة، من بين العديد من الموضوعات المثيرة للاهتمام في حلقة لا تفوت من هذا البودكاست الحائز على جوائز.

تحدث جوزيه مورينيو إلى بودكاست «Beast Mode On» في إطار شراكته مع شركة كوكا كولا، حيث يضم مشروع «Jose vs Mourinho» نسختين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي للمدرب الأسطوري، تتواجهان يوميًا لمناقشة مواضيع متعلقة بكأس العالم طوال فترة البطولة. انقر على زر التشغيل أعلاه لمشاهدة الحلقة كاملة ⬆️ بودكاست «Beast Mode On» متاح عبر يوتيوبوسبوتيفاي، ويمكن مشاهدة جميع الحلقات والاستماع إليها مجانًا الآن.