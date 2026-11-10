ضربة لكتيبة جوزيه مورينيو.. إصابة نجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا!

تعرض أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد لـ"الإصابة"؛ وذلك خلال وجوده مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.
هذا اللاعب؛ هو النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.
* طبيعة إصابة تشواميني
ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، تعرض تشواميني لـ"الإصابة"؛ خلال الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء.
وكشفت الصحيفة عن أن إصابة تشواميني، التي منعته من استكمال الحصة التدريبية اليوم؛ جاءت في منطقة "العانة" - عظم العانة -.
ومن المقرر أن يخضع تشواميني لمزيد من الفحوصات الطبية؛ لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.
تشواميني البالغ من العمر 26 سنة، خاض 50 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا الأول؛ حيث سجل 3 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر أن ريال مدريد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، يعيش فترة رائعة الآن؛ بتحقيقه 8 انتصارات متتالية، في مختلف البطولات.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".