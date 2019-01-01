جوزيه: صلاح بحاجة للمساعدة، لن يستطيع منافسة الأفارقة وحده

المدرب الأسطوري للأهلي المصري يتحدث عن نجم ليفربول ودوره مع المنتخب المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي سابقًا لاعبي منتخب مصر بمساعدة النجم محمد صلاح.

وأوضح المدرب البرتغالي أن صلاح أحد أفضل اللاعبين في البطولة وليس في مصر فقط، لكنه رغم هذا لا يستطيع وحده فعل المعجزات.

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مضيفًا خلال تصريحاته لقناة أم بي سي مصر "صلاح خاض أكثر من 60 مباراة مع ليفربول في الموسم الأخير".

أضاف "اللاعبون الأفارقة أقوياء جدًا من الناحية البدنية، ولذا لن يستطيع لاعب واحد فقط منافستهم، بل الأمر بحاجة للاعبين وثلاثة، ولذا يجب مساعدة صلاح من زملائه في مصر".

يُذكر أن منتخب مصر مستضيف البطولة سيلعب مساء اليوم مباراته الثانية وستكون أمام الكونجو، وكان قد هزم زيمبابوي في مباراة الافتتاح بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه.