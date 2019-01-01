جوزيف دي سوزا: كرة القدم في السعودية أقوى من قطر والإمارات

جوزيف دي سوزا نجم الأهلي السعودي يتحدث في حوار له عن الدوري السعودي وأفضل مباراة له مع فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوزيف دي سوزا نجم وسط الأهلي أن كرة القدم في السعودية أقوى من نظيرتها في الإمارات وقطر، ودعا جميع البرازيليين لمتابعة الموسم الجاري من الدوري السعودي.

وأجرى لاعب الوسط البرازيلي حوارًا مع موقع رابطة دوري المحترفين أكد خلاله سعادته باللعب في السعودية وانبهاره بالشغف والأجواء الجماهيرية.

5 عوامل تساعد السد على تحقيق الريمونتادا المعجزة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

مضييفًا "قبل قدومي للدوري السعودي كنت أظن المستوى مقارب لكرة القدم في الإمارات وقطر، لكن عندنا وصلت إلى هنا تبين لي أنها تجربة مختلفة تمامًا".

"هنا الجماهير شغوفة بكرة القدم كما هو الحال في البرازيل، مباريات الديربي هنا لها طابع مختلف وأجواء رائعة، لهذا أوجه الدعوة لجميع البرازيليين لمتابعة هذا الموسم من الدوري السعودي، هذا الموسم البطولة أقوى وجودة المباريات ستكون أفضل".