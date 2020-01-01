جوريتسكا بثقة كبيرة: بايرن ميونخ يمكنه الفوز على أي خصم وهكذا سنتعامل مع ميسي

الأداء يقول هكذا..

يؤمن ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، أن فريقه بمقدوره عبور أي فريق في العالم وليس فقط برشلونة، مشددًا على الثقة الكبيرة لدى لاعبي العملاق البافاري في أنفسهم.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن مع نظيره برشلونة يوم الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أيام من عبور تشيلسي بمجموع المباراتين 7-1 في دور الـ16.

العديد من التصريحات التي نعتتها الصحف الإسبانية بالمتغطرسة ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض الألمان مثل الأسطورة لوتار ماتيوس وكذلك كارل هاينز رومينيجه، لكن جوريتسكا تحدث بثقة كبيرة وبدون تقليل من البرسا.

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الدولي الألماني في تصريحات إعلامية قال "أعتقد بالنسبة لنا الآن، فإن بمقدورنا الفوز على كل الخصوم".

كما أضاف "من الطبيعي أننا نعلم أن فريقًا ممتلئ بالنجوم مثل برشلونة ينتظرنا، لكننا ندخل إلى المباراة بثقة عملنا على تطويرها كثيرًا في التسعة أشهر الماضية".

"بالإضافة إلى الجودة الفردية التي نتمتع بها في الهجوم، فقد قدمنا أنفسنا كفريق جماعي أيضًا، الجميع على استعداد للعمل في كل المراكز."

وتابع متحدثًا عن ليونيل ميسي "ليس لدينا خطة محددة لإيقاف ميسي، نعلم أن برشلونة يمتلك نجومًا آخرين، لذلك فسوف نستعد للجميع عمومًا".

"أعتقد أن 100 أو 1000 شخص حاولوا الإجابة على هذا السؤال (إيقاف ميسي)، أظن أن الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي هي العمل الجماعي، الجميع يعلم موهبته وإمكانياته جيدًا."

"لدى ميسي القدرة على إيجاد العديد من الحلول حتى في المواقف الصعبة، سيتعين عليا القتال أمامه كفريق، ومحاولة اللعب بطريقتنا المعتادة."

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أما عن مانويل نوير وتير شتيجن فقال "يُمكننا القول أن نوير وشتيجن هما أفضل حارسين في العالم حاليًا، أنا محظوظ للعب معهما في المنتخب وفي بايرن".

وأتم "شتيجن تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة مع برشلونة وأخذ خطوات إلى الأمام وأصبح بالفعل حارس من طراز عالمي".

الجدير بالذكر أن المواجهة الأخيرة التي جمعت بايرن وبرشلونة في دوري الأبطال كانت عام 2015 في نصف النهائي وتأهل العملاق الكتالوني بمجموع المباراتين 5-2، وقبلها في نفس الدور عام 2013 انتصر البافاري انتصاره التاريخي بمجموع المباراتين 7-0.