جوردي كرويف: من الصعب اعتماد ريال مدريدعلى فينيسيوس جونيور الآن

المحلل والمدرب السابق جوردي كرويف يتحدث حول اعتماد ريال مدريد على فينيسيوس جونيور في وقت مبكر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جوردي كرويف اللاعب والمدرب السابق حول ريال مدريد، وخص بحديثه مسألة الاعتماد على فينيسيوس جونيور كأساسي في الفترة الحالية.

وكان فينيسيوس جونيور قد أخذ أدوارًا أساسية مع المدرب سانتياجو سولاري، وذلك بناء على المستويات الجيدة التي قدمها في الفترة الأخيرة.

وبخصوص ذلك، رأى كرويف أنه من المبكر الاعتماد على فينيسيوس جونيور كلاعب أساسي في الوقت الحالي نظرًا لصغرسنه.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وأكد كرويف على ضرورة التعاقد مع لاعبين أكثر خبرة حتى لا توضع المزيد من الضغوطات على لاعب شاب كجونيور في وقت مبكر.

وقال كرويف: "فينيسيوس لاعب رائع، ولكنني أخشى عليه من عدم تحمل كل ذلك، الأمر قد يؤثر على مسيرته بشكل كبير في بدايتها"

وأضاف: "لاعبون كإيدين هازارد من الممكن أن يعتمد عليهم في هذه الفترة، مع إعطاء الفرصة لفينيسيوس من حين لآخر دون أن تطالبه بما هو فوق طاقته"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولعب أساسيًا بعمر 18 عامًا فقط.