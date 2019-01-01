انقسام في إدارة برشلونة بسبب خوردي ألبا

خوردي ألبا يرهق إدارة برشلونة في مفاوضات التجديد يطلب بنفس راتب بيكيه وبوسكيتس وانقسام سابق في الإدارة أجل التجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة قد طالب إدارة الفريق بالحصول على راتب مساوي لكلًا من سيرجيو بوستيكس وجيرارد بيكيه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن المفاوضات مع وكلاء اللاعب في حالة تعقيد شديد بالوقت الحالي لعدة أسباب.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن اللاعب غاضب من تأخر تمديد تعاقده مع برشلونة، حيث تم تمديد عقودًا تنتهي قبل عقده في الموسم الماضي.

وعانت إدارة برشلونة في الصيف الماضي بحسب ما أكدت الصحيفة من حالة انقسام على نفسها فيما يتعلق بتمديد تعاقد لاعب فالنسيا السابق.

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وتعرض الإدارة في الوقت الحالي على اللاعب التمديد لثلاثة مواسم بنفس شروط العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة كانت قد فضلت التمديد لكلًا من سيرجي روبيرتو وبيكيه وبوسكيتس في الصيف الماضي كما اضطرت للتمديد لأومتيتي بسبب اهتمام مانشستر يونايتد وتألقه في كأس العالم.