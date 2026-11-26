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يواصل أنتوني جوردون إثبات أنه يستحق المبلغ الكبير الذي دفعه برشلونة لضمه، بعد ليلة تاريخية في دوري أبطال أوروبا تجاوز فيها رقمًا قياسيًا صامدًا منذ فترة طويلة كان بحوزة كريستيانو رونالدو. وكان الدولي الإنجليزي المحرك الأساسي لأداء برشلوني مهيمن في أذربيجان، ليثبت تمامًا لماذا تحرك العملاق الكتالوني بكل حسم لضمه الصيف الماضي.

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جوردون يقود برشلونة إلى فوز كاسح في باكو

قدم جوردون أداءً استحق به جائزة رجل المباراة مساء الأربعاء، حين حقق برشلونة فوزًا مريحًا على صباح 4-1 في دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي. وسجل الجناح الإنجليزي هدفين في أذربيجان ليقود الفريق الكتالوني إلى انتصار أوروبي مقنع آخر.

وواصل جوردون بثنائيته الأخيرة موسمه الأول المميز في إسبانيا، بعد انتقاله في مايو مقابل 69 مليون جنيه إسترليني. وبعد أن وصل وسط شكوك في البداية، بات جوردون يملك في رصيده خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، ليفرض نفسه سريعًا واحدًا من أبرز صفقات الصيف.

تحطيم رقمي رونالدو وبنزيما في دوري أبطال أوروبا

وبتسجيله هدفين في شباك صباح، أصبح جوردون أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ستة أهداف خارج أرضه في بلد واحد خلال عام ميلادي واحد. وبهذه الحصيلة يتجاوز الرقم السابق البالغ خمسة أهداف، الذي تقاسمه نجما ريال مدريد السابقان كريستيانو رونالدو، الذي حقق هذا الإنجاز في تركيا عام 2013، وكريم بنزيما، الذي عادله في إنجلترا عام 2022.

كما منحت الثنائية جوردون الرقم القياسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا لأكثر الأهداف التي يسجلها لاعب إنجليزي خارج أرضه في بلد واحد. وتضاف أهدافه الأخيرة في أذربيجان إلى الأهداف الأربعة التي سجلها في البلد نفسه مع نيوكاسل أمام قره باغ في نسخة الموسم الماضي من البطولة.

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عقلية هجومية لا تهدأ تغذي قصة الحب مع باكو

وأكدت فاعلية جوردون أمام المرمى في باكو الفلسفة الهجومية التي يعتمدها برشلونة في مشواره الأوروبي، إذ شدد المهاجم على أن الفريق الضيف رفض التراخي حتى بعد أن أحكم سيطرته على المباراة. وقال عقب صافرة النهاية: «حتى عندما كنا متقدمين 3-0، لم نتوقف عن الهجوم. واصلنا محاولة التسجيل. هذا أسلوبنا، وأعتقد أنه أمر مهم جدًا».

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ورغم خروجه بجائزة رجل المباراة ورقمين قياسيين تاريخيين، اعترف جناح نيوكاسل السابق بأنه غادر أرض الملعب محبطًا بعض الشيء لإهداره فرصة تسجيل ثلاثية. وأضاف: «لا بد أن باكو مكان مميز جدًا بالنسبة لي... كان يجب أن أسجل ثلاثية أخرى الليلة، لكنني أهدرت تلك الفرصة بقدمي اليسرى».

رحلة إلى ديبورتيفو ومواجهة مانشستر سيتي في الانتظار

ويتحول تركيز برشلونة الآن إلى رحلته لمواجهة ديبورتيفو خارج أرضه في عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيسعى جوردون إلى زيادة رصيده هذا الموسم. وسيكون الحفاظ على هذا الإيقاع الهجومي الحاد أمرًا حيويًا في ظل سعي الفريق الكتالوني إلى مواصلة الزخم.

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ثم يستأنف برشلونة مشواره الأوروبي في 8 ديسمبر، حين يستضيف مانشستر سيتي على ملعب كامب نو. ومع تألق جوردون وتحطيمه الأرقام القياسية على الساحة القارية، تمثل المباراة اختبارًا كبيرًا آخر لصفقة الصيف.