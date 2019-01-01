مدرب الهلال السابق يحقق إنجازًا تاريخيًا

جيسوس ينجح في قيادة فلامنجو لتحقيق إنجاز تاريخي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الأسبق لفريق الهلال السعودي، إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس ليبرتادوريس مع ناديه الحالي فلامنجو البرازيلي.

جيسوس كان يتولى مهمة تدريب الهلال السعودي الموسم الماضي، قبل رحيله بعد قرار الإدارة برئاسة محمد بن فيصل، ليتولى الكرواتي زوران ماميتش المهمة بدلًا منه.

المدرب البرتغالي حقق إنجازًا تاريخيًا مع فلامنجو البرازيلي، بصعوده إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 35 عامًا.

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فلامنجو صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على إنترناسيونال البرازيلي بهدفين دون رد ذهابًا، والتعادل السلبي إيابًا.

مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت مشاركة جوستافو كويلار، الذي يرغب الهلال ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كويلار يرغب في الانضمام لصفوف الهلال السعودي، وتتمسك إدارة فلامنجو باستمراره في الفريق.