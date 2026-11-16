بعد هجومها عليه وشماتتها في هزيمة البرتغال .. جورج جيسوس يفاجئ والدة كريستيانو رونالدو برسالة "مُهذبة": أعلم أنكِ عانيتِ كثيرًا!

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رد جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال، على التصريحات الاستفزازية لدولوريس أفيرو، والدة أسطورة المنتخب كريستيانو رونالدو. فعقب الهزيمة الثقيلة التي تلقتها البرتغال أمام الدنمارك، أبدت أفيرو رضاها عن النتيجة، مؤكدةً أن ابنها تعرّض لسوء المعاملة خلال أيامه الأخيرة مع المنتخب.

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جيسوس يتحدث عن تصريحات أفيرو بشأن «سعادتها» بالهزيمة

عندما سُئل جيسوس عن هذا الهجوم الكلامي خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، حاول تهدئة الأجواء دون تصعيد الخلاف، وقال المدرب البالغ من العمر 72 عامًا لقناة RTP: «هل عليّ الآن أن أرد على والدة كريستيانو رونالدو؟ أمي أيضًا… والدة رونالدو سيدة أكنّ لها احترامًا كبيرًا، ماذا عساها أن تقول؟ الأم تبقى أمًا، ولا مفر من ذلك، وأنا أتفهم تصريحاتها».

وأوضح موقفه أكثر بالإشارة إلى الرابطة الفريدة بين الوالدين والأبناء، مؤكدًا أن الأم ستدافع دائمًا عن أبنائها حتى النهاية. وشدد جيسوس على أنه يتفهم المشاعر الكامنة وراء تلك التصريحات، واصفًا أفيرو بأنها أم عزيزة عانت كثيرًا في سبيل تربية أسرتها.

وعاد جيسوس ليؤكد الفكرة نفسها لقناة SportTV قائلًا: «ضجة؟ هذا صحيح، لكن الأم تبقى أمًا، وما عليّ إلا أن أحترمها، فالأم تدافع دائمًا عن أبنائها حتى الموت. إنها أم عزيزة جدًا عانت كثيرًا لتربية أبنائها».

تصاعد التوتر بعد الهزيمة المذلة أمام الدنمارك

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اندلع الجدل بعدما تحدثت أفيرو خلال فعالية أُقيمت في نادي سبورتنج لشبونة، إذ زعمت أن المنتخب «خدع» ابنها قبل رحيله عن صفوفه. وكانت صريحة بشكل خاص بشأن الطريقة التي انهارت بها البرتغال في الهزيمة المخيبة أمام الدنمارك 4-1 ، معربةً عن رضاها بالنتيجة. كما شملت شكاواها تكريمًا أُقيم مؤخرًا رأت أنه لم يُنظَّم على النحو اللائق، معتبرةً أن أي احتفاء بإنجازات رونالدو كان ينبغي أن يجري بحضوره. وقد ألقى هذا العداء العلني بظلاله على المنتخب في وقت يستعد فيه لمباراته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية أمام ويلز.

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لطالما خضعت علاقة المدرب المخضرم برونالدو لتدقيق مكثف في وسائل الإعلام البرتغالية، إذ أشارت تقارير مرارًا إلى خلاف ذائع الصيت بين المدرب والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات قبل اعتزال اللاعب اللعب الدولي. وبينما حاول جيسوس التركيز على التطور التكتيكي للمنتخب في حقبة ما بعد رونالدو، لا يزال التأثير المستمر لعائلة أفيرو عاملًا مهمًا في الصورة العامة للمنتخب. ويواصل المدرب مواجهة التساؤلات حول قدرة الفريق على المضي قدمًا فعلًا، في ظل استمرار شخصيات بهذا الحجم في انتقاد قيادته.

مخاوف بشأن الجاهزية البدنية لبرناردو سيلفا

بعيدًا عن الدراما العائلية، يتعامل جيسوس أيضًا مع مشكلات كبيرة في إدارة القائمة تتعلق باللاعبين المخضرمين مثل برناردو سيلفا . فقد جرى الاستغناء مؤخرًا عن نجم مانشستر سيتي من القائمة بسبب مخاوف تتعلق بجاهزيته البدنية، رغم تقارير من ناديه تشير إلى أنه قد يكون جاهزًا للمشاركة في المنافسات المحلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح جيسوس عندما سُئل عن التناقض في التقارير الطبية: «الطبيب وحده يستطيع أن يقول أفضل مني؛ فأنا لست جزءًا من الجهاز الطبي». وكشف أن سيلفا وفابيو سيلفا طلبا تدريبات محددة مع مساعده بيدرو، قبل أن يُبلغ لاعب الوسط الطاقم الطبي بمعاناته من مشكلة بدنية. واعترف المدرب بأن اللاعبين من طراز النخبة مثل سيلفا لا يسعدون أبدًا عندما يعجزون عن المشاركة مع منتخب بلادهم، لكنه أكد أن القرار استند بالكامل إلى التشخيص الذي قُدّم إليه.